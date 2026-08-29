iPhone, 10 trucchi per far durare la batteria fino a sera

Chi passa la giornata lontano da una presa di corrente sa bene quanto conti la durata della batteria iPhone, e per fortuna iOS mette a disposizione una serie di impostazioni che riducono il consumo senza stravolgere l’esperienza d’uso. Quando si è a casa o in ufficio, con il caricabatterie a portata di mano, il problema quasi non esiste. Il discorso cambia nelle giornate fuori casa, tra spostamenti, foto, mappe e messaggi. Ecco dieci accorgimenti che aiutano davvero a tirare avanti fino a sera.

Alimentazione adattiva e risparmio energetico, i due pilastri

Il primo intervento riguarda Alimentazione adattiva, funzione introdotta con iOS 26 e disponibile sugli iPhone compatibili con Apple Intelligence. Analizza le abitudini d’uso direttamente sul dispositivo e capisce quando serve un po’ di autonomia in più. Per riuscirci abbassa leggermente la luminosità dello schermo, regola le prestazioni e limita l’attività in background. Attiva inoltre in automatico il risparmio energetico quando la carica scende al 20 percento. Su iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air è già attiva di serie, sugli altri modelli va abilitata manualmente dal percorso Impostazioni, Batteria, Modalità alimentazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il risparmio energetico resta comunque l’arma più diretta e si può automatizzare. Il sistema propone di attivarlo al 20 percento, ma spesso conviene anticipare. Basta aprire l’app Comandi e creare una nuova automazione. Con iOS 27 si può semplicemente scrivere cosa deve fare, mentre in iOS 26 occorre cercare Livello batteria, scegliere la percentuale desiderata e impostare come azione l’attivazione del risparmio energetico.

Schermo, frequenza di aggiornamento e modalità scura

Il display sempre attivo tiene visibili ora, sfondo, widget e attività in tempo reale anche a iPhone bloccato. Qualche automatismo c’è, per esempio lo schermo si spegne quando l’Apple Watch associato si allontana oppure quando il telefono finisce in tasca, però il consumo resta superiore rispetto allo schermo spento. Per disattivarlo si va in Impostazioni, Schermo e luminosità, poi si tocca la voce dedicata al display sempre attivo e si sposta l’interruttore. Chi non vuole rinunciarci del tutto può personalizzarlo disabilitando sfondo o notifiche.

Un’altra leva è la frequenza di aggiornamento. Diversi modelli arrivano a 120Hz con ProMotion, tecnologia presente su tutti gli iPhone 17, su iPhone Air e sulle versioni Pro a partire da iPhone 13 Pro. Scendere a 60Hz recupera qualcosa: il percorso è Impostazioni, Accessibilità, Movimento, quindi Limita frequenza fotogrammi.

Sui pannelli OLED la modalità scura fa la differenza, perché i pixel scuri assorbono meno energia. All’aperto, con il sole, il risparmio diventa sensibile. Curiosità utile: una luminosità bassa in modalità chiara consuma quanto una luminosità alta in modalità scura. Al chiuso e con schermo poco luminoso il vantaggio si assottiglia, ma resta.

Posizione, app in background e notifiche sotto controllo

Vale la pena passare in rassegna i servizi di localizzazione da Impostazioni, Privacy e sicurezza. Per ogni app si può scegliere tra Mai, Chiedi la prossima volta o quando condivido, Mentre usi l’app e Sempre. Quest’ultima opzione è la più esosa e andrebbe riservata a pochissimi casi. Molte app chiedono la posizione senza averne davvero bisogno, dalle banche che mostrano gli sportelli vicini ai social. Disattivare i servizi di localizzazione in blocco è possibile, ma penalizza strumenti come Mappe.

Stesso ragionamento per l’aggiornamento app in background, che si gestisce da Impostazioni, Generali. Si può spegnere del tutto oppure limitarlo al Wi-Fi, meno dispendioso della rete cellulare.

Le notifiche accendono lo schermo e le attività in tempo reale aggiornano di continuo la schermata di blocco. Conviene sfoltire l’elenco delle app autorizzate e affiancare le modalità Focus, configurabili da Impostazioni con il pulsante più, per filtrare avvisi durante lavoro, guida, allenamento o sonno. Il Riepilogo programmato raggruppa invece gli avvisi non urgenti a orari stabiliti.

Restano due dettagli. Il feedback aptico della tastiera si disattiva da Impostazioni, Suoni e feedback aptico, Feedback tastiera. E il pannello Batteria di iOS 26 mostra la media settimanale, il confronto con le giornate tipo e le app più energivore evidenziate in arancione, con l’indicazione del motivo del consumo.