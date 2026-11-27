GTA VI è arrivato nei negozi il 19 novembre e, a pochi giorni dal debutto, compare già nella nuova offerta Esselunga dedicata a videogiochi e tecnologia. La catena propone la versione per PlayStation 5 a 81,99 euro, una cifra di poco superiore al prezzo di listino dello store digitale che però include anche la confezione fisica. Il volantino tech resta valido fino al 29 novembre, mentre per il gioco Rockstar la finestra utile è un po’ più stretta.

Un dettaglio va chiarito subito perché non è affatto secondario. Dentro la scatola non c’è alcun disco ma un codice download che permette di scaricare gli oltre 200 GB del titolo. La custodia diventa quindi soprattutto un ricordo da collezione, qualcosa da mettere sullo scaffale accanto ai capitoli precedenti. Visto che presso alcuni dei principali negozi online la versione fisica risulta esaurita, la proposta della catena di supermercati diventa interessante per chi non ha ancora una copia.

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Tredici anni di attesa e il ritorno a Vice City

Prima dell’uscita di Grand Theft Auto VI è passato davvero parecchio tempo. Ben tredici anni lo separano dal predecessore, che nel frattempo ha attraversato tre generazioni di console superando i 235 milioni di copie vendute. Un’attesa lunghissima, segnata da fughe di notizie entrate nella storia del settore, due rinvii ufficiali e un’aspettativa enorme, alimentata anche dai celebri meme “prima di GTA VI” che per anni hanno invaso i social.

L’azione si sposta nel fittizio stato di Leonida, chiaramente ispirato alla Florida, dove si trova la celebre Vice City. A guidare il racconto ci sono Jason e Lucia, coppia di criminali che richiama da vicino Bonnie e Clyde. Il nuovo capitolo della saga mette insieme un ampio mondo aperto, missioni sceneggiate e tante attività secondarie che si affiancano agli incarichi principali, offrendo parecchio da fare oltre alla trama vera e propria.

Prezzo, disponibilità e scadenza della promozione

Chi non è riuscito ad accaparrarsi il gioco nel giorno del lancio può quindi trovarlo da Esselunga a 81,99 euro. Il prezzo risulta leggermente più alto rispetto a quello proposto su Amazon, dove però il titolo al momento è esaurito, e si mantiene comunque in linea con quanto praticato dal resto della grande distribuzione. Insomma niente sconto clamoroso, ma una disponibilità concreta in un periodo in cui le copie fisiche scarseggiano.

Conviene ricordare ancora una volta cosa si porta a casa con questo acquisto. La confezione è fisica e la box c’è, ma il disco no: al suo posto si trova il codice per scaricare il gioco direttamente sulla console. L’offerta riguarda esclusivamente la versione per PS5 ed è valida fino al 26 novembre nei punti vendita aderenti all’iniziativa, salvo esaurimento scorte.

Fonte: TecnoAndroid