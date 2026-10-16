iPad mini OLED: spunta una nuova Smart Folio nel database Apple

Una nuova Smart Folio per iPad mini è comparsa nel database francese di Apple prima ancora di qualsiasi annuncio ufficiale, e il tempismo difficilmente sembra casuale. Il lancio di iPad mini OLED è atteso infatti entro la fine di ottobre, almeno stando alle indiscrezioni, e questo accessorio inedito porta un codice identificativo che non coincide con nessuna delle custodie oggi in commercio. Si tratta del codice A3632, un dettaglio che basta da solo ad alimentare più di qualche ipotesi.

Il riferimento è saltato fuori nella sezione del sito Apple che raccoglie le schede sulle caratteristiche ambientali dei prodotti. Il documento è datato 9 settembre 2026 e non è chiaro da quanto tempo fosse consultabile online. Già così però offre qualche numero interessante da mettere accanto a quelli della custodia usata dagli attuali iPad mini.

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Cosa raccontano i numeri della nuova Smart Folio

Il confronto con il modello precedente fa emergere differenze tutt’altro che marginali. La nuova Smart Folio contiene almeno il 3% di materiali riciclati, mentre per la versione attuale la scheda indica il 9%. Ancora più evidente è il salto sul fronte delle terre rare, che passano da 3.947 a 6.610 milligrammi. Un aumento così consistente potrebbe essere legato a una disposizione diversa dei magneti oppure a una loro nuova configurazione, quelli cioè che servono ad agganciare la cover al tablet.

Ovviamente queste cifre non dicono nulla di preciso su come sarà fatto l’accessorio. C’è però un elemento che merita attenzione. Nel passaggio da iPad mini 6 a iPad mini 7 Apple non aveva toccato la custodia, tanto che i due tablet condividono ancora oggi lo stesso accessorio. Questa volta invece è spuntato un codice completamente nuovo, e non si può escludere che qualche modifica sia stata necessaria per adattare la cover al prossimo modello. Un segnale, insomma, che il nuovo iPad mini OLED potrebbe presentare qualche cambiamento nelle forme o nella struttura rispetto alla generazione attuale.

Le novità attese su iPad mini OLED

Del prossimo tablet compatto di Cupertino si discute ormai da settimane. Il passaggio al pannello OLED e l’arrivo del processore A20 Pro sono le novità che attirano più curiosità, ma non le uniche. Si parla anche di cornici più sottili e di una diversa collocazione della fotocamera anteriore. Apple avrebbe inoltre ripensato il sistema degli altoparlanti e starebbe lavorando per migliorare la resistenza all’acqua del dispositivo, un aspetto che finora non era mai stato tra i punti forti della linea mini.

Il nodo ancora aperto riguarda la frequenza di aggiornamento dello schermo. Le indiscrezioni più recenti continuano a puntare su un display OLED a 60Hz, anche se l’azienda avrebbe preso in considerazione pure un’alternativa con tecnologia ProMotion a 120Hz. Secondo voci ritenute affidabili, durante lo sviluppo sono state sperimentate entrambe le strade, ma non è emerso quale sia stata effettivamente scelta per il nuovo iPad mini.

Fonte: TecnoAndroid