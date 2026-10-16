Resident Evil 7, il corto di Chandler Riggs conquista Nakanishi

Il cortometraggio di Resident Evil 7 diretto da Chandler Riggs ha appena ricevuto un’approvazione che pesa più di qualunque recensione, quella di Koshi Nakanishi. Il regista che ha firmato sia Resident Evil 7 sia il recente Resident Evil Requiem ha infatti mostrato pubblicamente il proprio entusiasmo per il lavoro dell’attore, noto a milioni di spettatori per aver interpretato Carl in The Walking Dead nel corso di otto stagioni. Un riconoscimento che arriva direttamente da chi quel mondo lo ha costruito e che difficilmente poteva essere più significativo per un progetto nato dalla passione.

Resident Evil 7: venti minuti di tensione nella casa dei Baker

Il fan film dura circa 20 minuti e sceglie di adattare una delle sequenze più intense di un videogioco già di per sé estremamente pauroso. Al centro della scena c’è lo scontro brutale tra Ethan Winters e il terrificante Jack Baker, un momento che chiunque abbia giocato Resident Evil 7 ricorda bene. Il risultato è un corto dal ritmo serrato, capace di tenere il fiato sospeso dall’inizio alla fine, e che funziona anche per chi non conosce a fondo il titolo da cui prende spunto.

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Che Chandler Riggs sapesse recitare era cosa nota da tempo, visti gli anni trascorsi sul set della serie zombie più celebre della televisione. Questa volta però emerge un talento diverso, quello di regista horror. Il corto riesce a catturare con grande precisione l’atmosfera opprimente e angosciante del gioco originale, aggiungendo però un tocco più vicino al cinema d’azione che rende il tutto ancora più dinamico. Non mancano poi i riferimenti al videogioco, alcuni discreti e quasi nascosti, altri decisamente più evidenti, pensati per far sorridere i fan più attenti della serie.

Il “Wow” di Nakanishi e il valore di un’approvazione ufficiale

La reazione di Koshi Nakanishi è arrivata attraverso il suo account Instagram personale. Il regista giapponese ha condiviso uno screenshot della miniatura del video pubblicato su YouTube, accompagnandolo con un banner colorato con la scritta “Wow” e due mani che disegnano un arcobaleno tra di loro. Il post ha iniziato a circolare online il 15 ottobre 2026 ed è stato rapidamente rilanciato dagli appassionati della saga.

Non si tratta certo di un’analisi approfondita, e nessuno se la aspettava. Eppure il gesto è chiaro e parla da solo, perché il creatore di Resident Evil 7 è rimasto evidentemente colpito dal lavoro di Riggs. Per un cortometraggio amatoriale ricevere un apprezzamento così esplicito da parte della persona che ha dato forma a uno dei giochi horror più iconici degli ultimi anni rappresenta praticamente il massimo riconoscimento possibile all’interno dell’universo di Resident Evil.

Il peso di questo apprezzamento si capisce meglio considerando la reputazione del titolo originale. Resident Evil 7 viene spesso indicato come uno dei capitoli più spaventosi dell’intera serie, un’impressione che nemmeno l’arrivo di Resident Evil Requiem ha cambiato. L’esperienza diventa poi quasi insostenibile in realtà virtuale, dove la tensione raggiunge livelli davvero difficili da reggere. Riuscire a trasportare quella stessa sensazione di terrore sullo schermo, in un formato breve e con mezzi da fan film, non era affatto un’impresa scontata.

Un possibile trampolino per la carriera di Chandler Riggs

Per l’ex volto di Carl in The Walking Dead questo sigillo di approvazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di una semplice soddisfazione personale. Un attestato di stima di questo livello, arrivato da un nome così rispettato nel genere, ha tutte le caratteristiche per diventare il punto di partenza di una lunga carriera nel cinema horror. Del resto il passaggio dalla recitazione alla regia di film di paura appare come un’evoluzione piuttosto naturale per Chandler Riggs, che con il suo corto dedicato a Resident Evil 7 ha già dimostrato di saper maneggiare tensione, ritmo e atmosfera con una sicurezza tutt’altro che comune.

Fonte: TecnoAndroid