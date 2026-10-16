Apple TV 4K e HomeView esauriti negli USA: consegne a novembre

I nuovi prodotti presentati da Apple negli ultimi giorni sembrano essere partiti con il piede giusto. Per la nuova Apple TV 4K e per il display smart HomeView negli Stati Uniti i tempi di consegna si stanno già allungando, e questo vuol dire una cosa abbastanza semplice: le scorte iniziali previste dalla casa di Cupertino risultano già esaurite. Un segnale che a prima vista fa pensare a una domanda vivace, anche se va preso con le dovute cautele.

Conviene infatti ricordare che un dato del genere dice pochissimo sull’effettivo successo commerciale di un dispositivo. Il motivo è legato a un’informazione che manca del tutto, cioè quante unità fossero disponibili al momento del lancio. Senza conoscere l’entità della prima fornitura, è impossibile capire se l’esaurimento delle scorte dipenda da un interesse fuori dal comune oppure da una disponibilità iniziale piuttosto contenuta. Le due ipotesi portano allo stesso risultato visibile sul sito, ma raccontano storie molto diverse.

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È vero che non tutti i dispositivi della Mela si comportano così durante i preordini. Anche in quei casi, però, è facile sostenere che l’azienda abbia avuto semplicemente più fortuna, o sia stata più abile, nel prevedere il livello di interesse da parte del pubblico. Una stima azzeccata evita code e ritardi, una stima prudente li crea quasi automaticamente.

Poi ci sono mille altri fattori esterni che entrano in gioco e che sfuggono a qualsiasi lettura superficiale. La disponibilità dei fornitori, i costi, eventuali problemi di logistica, intoppi dell’ultimo minuto e tante altre variabili possono incidere sulla quantità di prodotto pronta per la vendita. La catena di approvvigionamento di Apple è ormai una macchina ben oliata, capace di gestire volumi enormi con grande precisione, eppure nemmeno lì si è del tutto al riparo dagli imprevisti. Basta un rallentamento in un singolo anello della filiera per far cambiare le previsioni di consegna.

Le nuove tempistiche per Apple TV 4K e HomeView

Detto questo, ecco come stanno le cose nell’Apple Store statunitense. Chi ordina adesso una Apple TV 4K di quarta generazione potrebbe riceverla tra il 23 e il 27 novembre. Per HomeView il discorso è un po’ più articolato, perché le tempistiche cambiano in base alla colorazione scelta. Le versioni Silver e Starlight indicano al momento una consegna prevista per il 20 novembre, mentre le altre varianti mantengono, almeno in alcuni casi, la data del 13 novembre. Una differenza che lascia intuire come alcune tinte abbiano attirato più acquirenti di altre, oppure siano state prodotte in quantità minori.

Situazione completamente diversa per la seconda generazione di HomePod Mini, che per ora non mostra alcun segno di affanno. Le date di consegna dello smart speaker restano perfettamente regolari e non si registrano slittamenti di nessun tipo, almeno stando a quanto indicato in questo momento sul negozio online americano.

E in Italia? Per il momento non ci sono ancora riscontri, per una ragione molto pratica. I preordini della nuova Apple TV 4K nel nostro Paese partiranno solo tra qualche ora, con appuntamento fissato alle 14 in punto. Per quanto riguarda HomeView, invece, il display smart di Apple da noi non arriva, almeno per ora, quindi il confronto con il mercato statunitense potrà riguardare soltanto il nuovo dispositivo per il salotto.

Fonte: TecnoAndroid