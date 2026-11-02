iPad mini 8, batteria da 4.900 mAh ma stessa autonomia

Apple ha pubblicato l’etichetta energetica europea dedicata a iPad mini 8 e da quel documento emerge un dato che in molti attendevano. La batteria del nuovo tablet compatto ha una capacità di 4.900 mAh, un valore leggermente inferiore ai 5.034 mAh del modello precedente. Si tratta di una differenza contenuta ma comunque reale, che a prima vista potrebbe far pensare a un passo indietro sul fronte dell’autonomia. Le cose però stanno in modo un po’ diverso.

Sul sito ufficiale di Apple, infatti, le stime di durata della batteria indicate per i due modelli sono identiche. In pratica il nuovo arrivato promette la stessa resistenza lontano dalla presa di corrente pur partendo da un accumulatore un filo più piccolo. Il merito, a quanto pare, va soprattutto all’hardware che lavora sotto la scocca.

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Il ruolo del chip A20 Pro e del pannello OLED

Il cuore del nuovo dispositivo è il chip A20 Pro, che secondo quanto emerge garantisce una migliore efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. Questo vantaggio sembra sufficiente a compensare la capacità ridotta della batteria, così da mantenere invariata l’autonomia dichiarata. Un processore che consuma meno a parità di lavoro permette insomma di sfruttare meglio ogni singolo milliampereora disponibile.

A dare una mano c’è anche il display OLED, una novità importante per la linea mini. Rispetto a un classico pannello LCD questa tecnologia può risultare più parca nei consumi quando sullo schermo compaiono contenuti scuri. Il motivo è piuttosto semplice da capire. Nei pannelli OLED non esiste una retroilluminazione e i singoli pixel si spengono completamente quando devono mostrare il colore nero. Meno pixel accesi significa meno energia richiesta, e su un dispositivo portatile il risparmio può fare la differenza nell’uso quotidiano.

Per chi preferisce ragionare in wattora anziché in milliampereora, le specifiche tecniche pubblicate da Apple riportano una batteria da 18,9 Wh per iPad mini 8. Il modello precedente, cioè iPad mini 7, si fermava invece a 19,3 Wh. Anche in questo caso il calo è minimo e conferma quanto già visto con l’etichetta energetica europea.

Le altre novità di iPad mini 8 e la disponibilità

La capacità della batteria è solo uno dei tanti aspetti di un aggiornamento che porta con sé parecchie novità. Il nuovo tablet monta uno schermo OLED da 8,5 pollici e abbandona i tradizionali fori degli altoparlanti in favore di un nuovo sistema audio chiamato Acoustic Display. Sul fronte della connettività arriva il supporto al WiFi 7, mentre il design è stato rivisto per ottenere un corpo più sottile e leggero del 15% rispetto alla versione precedente.

Proprio la riduzione dello spessore aiuta a capire perché Apple abbia scelto una batteria leggermente più piccola. Uno chassis più compatto lascia meno spazio interno a disposizione, e la combinazione tra processore più efficiente e pannello OLED ha permesso di non sacrificare la durata dichiarata. Il risultato è un dispositivo più snello che, almeno sulla carta, garantisce la stessa autonomia del predecessore.

Fonte: TecnoAndroid