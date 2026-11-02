One Piece su Fortnite: Toei firma una sigla anime per l’evento

Due colossi dell’intrattenimento mondiale hanno deciso di incrociare le rispettive strade e lo fanno in grande stile. One Piece approda ufficialmente su Fortnite con una collaborazione di ampia portata che parte proprio questo mese. Il tempismo cade a pennello per i fan, perché la serie animata tratta dall’opera di Eiichiro Oda sta attraversando una pausa televisiva di qualche mese, necessaria per preparare la prossima stagione. Nel frattempo arriva un regalo pensato apposta per chi sente già la mancanza dei pirati di Cappello di Paglia.

A confezionarlo ci ha pensato direttamente Toei Animation, che per celebrare il debutto dell’evento ha realizzato un’inedita sigla d’apertura in pieno stile anime. Si tratta di un’operazione che va ben oltre il classico spot promozionale e che lascia intuire quanto entrambe le parti abbiano preso sul serio questo incontro tra mondi così diversi.

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Cacciatori di tesori, il crossover che porta Luffy nel battle royale

L’appuntamento da segnare è l’1 novembre, data in cui all’interno di Fortnite prende il via l’evento a tema intitolato Cacciatori di tesori. Per l’occasione lo studio giapponese ha messo al lavoro un team di animatori dedicato, con la regia affidata a Kokoro Kondo e il character design curato da Chiharu Akakura. Il risultato è un corto che mescola l’immaginario piratesco di One Piece con le figure più riconoscibili del battle royale di Epic Games. Guardandolo viene quasi spontaneo immaginare come potrebbe essere un vero anime dedicato a Fortnite, ed è proprio questa la sensazione che il filmato riesce a trasmettere.

Poi c’è il lato più concreto, quello che interessa a chi passa le serate a combattere sull’isola di gioco. L’evento porterà con sé parecchi elementi presi direttamente dal manga. Ci sarà ovviamente Monkey D. Luffy insieme ai compagni della sua ciurma, ma tra i protagonisti spunta anche uno degli antagonisti storici più amati in assoluto, Buggy il Clown. E non finisce qui, visto che una serie di ulteriori sorprese è destinata a sbloccarsi man mano che la manifestazione andrà avanti.

Netflix, la terza stagione e il remake della serie animata

Le ambizioni legate all’universo creato da Oda non si fermano certo alle collaborazioni con i videogiochi. La saga si prepara a una fase di espansione multimediale piuttosto intensa e il motore principale di questa crescita è la partnership con Netflix, che coinvolge sia la produzione con attori reali sia quella animata.

Sul fronte della serie con attori in carne e ossa le notizie sono già ufficiali. L’adattamento tornerà nel corso del 2027 con la terza stagione, che porta il titolo di One Piece: The Battle of Alabasta. Per ora la piattaforma non ha ancora comunicato una data d’uscita definitiva, quindi gli spettatori dovranno pazientare ancora un po’ prima di poterla segnare sul calendario.

Intanto c’è un altro progetto destinato ad attirare parecchia attenzione. Già a partire dal prossimo anno debutterà nel catalogo streaming il remake completo della serie animata, ripensato da cima a fondo per presentare la storia delle origini a una nuova generazione di spettatori. Sul versante videoludico, infine, il marchio continua ad allargarsi anche con titoli come One Piece: Grand Gourmet.

Fonte: TecnoAndroid