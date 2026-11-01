Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless ora su Amazon con batteria sostituibile

Le cuffie Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless sono arrivate sul mercato appena pochi mesi fa e già vedono scendere il proprio prezzo di oltre 100 euro. Il modello, erede diretto delle apprezzate MOMENTUM 4, si porta dietro una caratteristica davvero rara nella fascia premium, cioè la batteria sostituibile direttamente dall’utente. Non è un dettaglio da poco, soprattutto se a proporlo è un produttore storico come Sennheiser, che con questa scelta rompe con la tradizione delle celle sigillate. Il prezzo è di 359 euro.

Accanto a questa novità c’è un sistema di cancellazione del rumore che l’azienda tedesca descrive come il migliore mai realizzato finora. E nonostante il lancio sia così recente, il cartellino ha già toccato uno dei livelli più bassi mai registrati per queste cuffie.

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Il suono che guarda all’HD 600 e un ANC tutto nuovo

Al centro del progetto c’è un driver dinamico da 42 mm sviluppato internamente da Sennheiser e ispirato al leggendario HD 600, uno dei modelli di riferimento nella storia dell’alta fedeltà del marchio. Un’eredità che si riflette nei numeri. La risposta in frequenza va da 6 Hz a 40 kHz sia via USB sia via Bluetooth, la sensibilità arriva a 108 dB SPL e l’impedenza tocca i 520 ohm in modalità attiva.

Sul fronte dell’isolamento acustico il passo avanti è evidente. Il nuovo ANC ibrido adattivo lavora con 8 microfoni digitali distribuiti sui padiglioni, 4 per lato, e risulta fino a 3 volte più efficace alle medie frequenze rispetto a MOMENTUM 4. Per chi ha bisogno di restare in contatto con quello che succede intorno senza togliere le cuffie c’è anche la classica modalità Trasparenza.

Pure la parte wireless è curata con attenzione. Il Bluetooth 5.4 supporta un ventaglio piuttosto ampio di codec, tra cui aptX Lossless, aptX Adaptive e Snapdragon Sound, oltre al Dolby Atmos con head tracking per l’audio spaziale. Completano la dotazione Auracast e la connessione multipoint, comoda per gestire più dispositivi nello stesso momento.

Batteria da cambiare con un cacciavite e prezzo in discesa

L’elemento che distingue davvero queste cuffie resta però l’alimentazione. Dentro i padiglioni lavora una cella agli ioni di litio da 700 mAh che si sostituisce con un semplice cacciavite a croce e che garantisce fino a 57 ore di autonomia con la cancellazione del rumore attiva. Quando serve una carica veloce bastano 10 minuti per ottenere 7 ore di ascolto. Il peso si ferma a 290 grammi, in linea con quanto offre la concorrenza della stessa categoria, e le colorazioni disponibili sono tre, ovvero Black Graphite, Denim e bianco.

Veniamo al prezzo. Il listino ufficiale di Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless è di 399€, ma in questo momento le cuffie si trovano su Amazon a 288,99€. Si tratta della cifra più bassa registrata da quando il modello è stato presentato, un risparmio consistente per chi punta al nuovo top di gamma del marchio tedesco e cerca una qualità audio di alto livello abbinata a una gestione della batteria finalmente più intelligente. L’offerta è venduta e spedita direttamente da Amazon.

Fonte: TecnoAndroid