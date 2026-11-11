iPad Air verso l’OLED nel 2027: Samsung Display in prima fila

Apple si prepara a cambiare volto a uno dei suoi tablet più popolari. Secondo le ultime indiscrezioni, nella prima metà del 2027 entrambe le versioni di iPad Air dovrebbero abbandonare i classici pannelli LCD per passare a schermi OLED, una tecnologia che finora la casa di Cupertino ha riservato ai modelli di fascia più alta. Le voci su un iPad Air con display OLED girano da oltre un anno, ma adesso il quadro diventa decisamente più preciso, con stime sulle spedizioni e qualche indicazione concreta su chi si occuperà di produrre i pannelli.

Il percorso di questa novità è stato piuttosto graduale. Già a ottobre 2025 si parlava di un progetto in fase di sviluppo, con un debutto considerato improbabile prima del 2027. Nei primi giorni di novembre la finestra di lancio si è poi ristretta alla prima metà del 2027. Le informazioni più recenti aggiungono un tassello importante, cioè come potrebbero essere suddivisi gli ordini tra i vari fornitori e quanti esemplari di iPad Air potrebbero arrivare sul mercato.

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Samsung Display in prima fila per i pannelli

A fare la parte del leone dovrebbe essere Samsung Display, indicata come fornitrice della maggior parte dei pannelli destinati al nuovo tablet. C’è però anche BOE, che punta a conquistare gli ordini per una delle due misure, anche se deve ancora superare il processo di qualificazione come fornitore. Tra iPad Air e iPad mini, Samsung potrebbe diventare il principale partner di Apple per gli schermi OLED dei tablet nel complesso, mentre LG Display dovrebbe mantenere il primato sulle forniture per iPad Pro.

Interessanti anche i numeri. Le stime del settore parlano di spedizioni comprese tra 4 e 5 milioni di unità ciascuno per iPad Air e iPad mini nel 2027, mentre per iPad Pro la previsione si ferma tra 3 e 4 milioni. Nel caso di iPad Air e iPad Pro le cifre includono entrambe le dimensioni dello schermo. Il dato relativo al modello di punta appare piuttosto lontano dall’obiettivo che circolava prima del lancio, intorno ai 10 milioni di unità l’anno, e secondo fonti del settore a pesare sulla domanda più debole sarebbe soprattutto il prezzo.

Stessa tecnologia di iPad mini, ma niente ProMotion

Oggi entrambe le versioni di iPad Air con chip M4 montano schermi LCD. Con il passaggio all’OLED, iPad Air diventerebbe la terza linea di tablet Apple ad adottare questa tecnologia, dopo iPad Pro nel 2024 e iPad mini da 8,5 pollici, in vendita dal 6 novembre.

Sul fronte tecnico il nuovo modello dovrebbe ricalcare da vicino proprio iPad mini, con un pannello OLED a singolo strato e una base in silicio policristallino a bassa temperatura, la cosiddetta tecnologia LTPS. Diversa invece la scelta fatta per iPad Pro, che sfrutta due strati luminosi sovrapposti per aumentare la luminosità e, stando alle indiscrezioni, una base LTPO in ossido policristallino a bassa temperatura.

La differenza non è solo una questione di sigle. I transistor in ossido della tecnologia LTPO permettono ai pixel di mantenere la carica più a lungo tra un aggiornamento e l’altro, così lo schermo può risparmiare energia riducendo la frequenza di aggiornamento quando l’immagine resta ferma. È proprio questo il segreto del display ProMotion di iPad Pro, capace di variare la frequenza da 10Hz fino a 120Hz. Per iPad Air OLED era invece già emersa la conferma di un pannello fermo a 60Hz, una scelta che lascerebbe ProMotion un’esclusiva di iPad Pro all’interno della gamma di tablet Apple.

Fonte: TecnoAndroid