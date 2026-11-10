Letterboxd, il New York Times tratta l’acquisto per 330 milioni

Il New York Times potrebbe presto acquistare Letterboxd, il social in cui gli appassionati di cinema annotano uno dopo l’altro i film visti, come in un vero e proprio diario. L’editore del celebre quotidiano americano sarebbe infatti entrato in trattativa esclusiva per un’eventuale acquisizione della piattaforma. Sul tavolo ci sarebbe una cifra di 330 milioni di dollari, vale a dire circa 296 milioni di euro.

La notizia è arrivata proprio dalle pagine del giornale, che ha citato persone informate sui colloqui. La società che lo pubblica, dal canto suo, ha preferito non rilasciare commenti. Conviene quindi muoversi con cautela, perché l’accordo non è ancora stato firmato e la trattativa potrebbe saltare. Si tratta insomma di una fase in cui nulla può essere dato per definitivo, anche se l’esclusiva lascia intendere un interesse piuttosto concreto da parte dell’editore.

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Il rito del dopo cinema che vale milioni

Viene spontaneo chiedersi che cosa comprerebbe davvero il Times con una somma del genere. Chi frequenta Letterboxd conosce bene quel piccolo rito che scatta appena finisce un film. Si registra il titolo appena visto, si assegnano le stelle e poi si va a leggere cosa ne pensa quell’amico con cui, puntualmente, si finisce per litigare sul finale. Sembra poca cosa, eppure è proprio questo gesto ripetuto a dare al servizio un carattere così particolare.

Poi capita quasi sempre la stessa cosa. Si apre la lista di qualcun altro, magari quella dedicata ai migliori thriller degli anni Settanta, e se ne esce con tre titoli da recuperare nel fine settimana. Il diario resta personale, ma buona parte del piacere sta nel curiosare in quello degli altri, scoprire gusti diversi dai propri e trovare spunti che altrimenti sarebbero rimasti nascosti. E di pagine da sfogliare ce ne sono parecchie, visto che la piattaforma conta circa 30 milioni di iscritti. Numeri che spiegano bene perché un grande gruppo editoriale abbia deciso di guardarci con attenzione.

Da Wordle a Letterboxd, la strategia dell’editore

Per capire l’interesse del gruppo newyorkese, il precedente più calzante è forse Wordle. Con quel gioco di parole il Times non ha acquistato soltanto un passatempo, ma un’abitudine che esisteva già. C’era infatti chi ogni mattina provava a indovinare la parola del giorno e condivideva il risultato prima ancora di dare un’occhiata ai titoli del giornale. Un gesto quotidiano, spontaneo, che nessuno aveva bisogno di inventare da zero.

Il cinema segue ritmi diversi, certo, e non si presta allo stesso appuntamento fisso di ogni mattina. Anche sulla piattaforma dedicata ai film però esiste un pubblico che torna di sua iniziativa e sa già cosa vuole fare una volta entrato. Registrare l’ultima visione, dare un voto, controllare le recensioni degli amici. È questo genere di fedeltà, costruita senza spinte esterne, a rendere Letterboxd così interessante agli occhi di chi lo vorrebbe comprare.

Il quadro diventa ancora più chiaro osservando le scelte compiute dall’editore negli ultimi anni. Il gruppo ha investito nello sport con The Athletic e nelle guide agli acquisti con Wirecutter, allargando il proprio raggio d’azione ben oltre l’informazione tradizionale. Per una realtà che ha già percorso questa strada, è facile vedere l’attrattiva di un social dedicato al cinema, valutato circa 296 milioni di euro, da affiancare al marchio del New York Times.

Fonte: TecnoAndroid