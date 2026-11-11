Galaxy Watch, Samsung punta a stimare il grasso viscerale

Samsung potrebbe dotare i futuri Galaxy Watch di una funzione capace di stimare il grasso viscerale, cioè quello che si nasconde in profondità nell’addome. È il tipo di grasso più insidioso per la salute e anche quello più complicato da quantificare senza passare per esami clinici veri e propri. A far emergere questa possibilità è una nuova domanda di brevetto depositata dall’azienda coreana, intitolata Method and system for estimation of abdominal fat, che descrive un sistema basato su un radar a banda ultra larga.

L’idea è permettere a un orologio da polso di tenere sotto controllo con buona accuratezza anche il grasso più ostinato, quello che di solito sfugge ai controlli di tutti i giorni. Se il progetto dovesse concretizzarsi, una misurazione oggi legata quasi esclusivamente alla diagnostica medica potrebbe trovare posto su un dispositivo indossabile.

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Perché il grasso viscerale è così difficile da misurare

Il grasso viscerale si accumula attorno agli organi vitali e proprio questa posizione lo rende molto più rischioso del grasso sottocutaneo, quello che si trova appena sotto la pelle. Non solo. È anche il più tenace e capita spesso di scambiarlo per la classica pancetta che sembra non volersene andare mai, nonostante dieta e allenamento.

Il vero problema sta nel monitoraggio. Senza una risonanza magnetica o una TAC seguirne l’evoluzione con precisione è quasi impossibile, e nessuno si sottopone a esami del genere con regolarità solo per capire come cambia il proprio girovita. Da qui nasce l’intuizione di Samsung, ovvero portare questa misurazione fuori dagli ambulatori sfruttando l’elettronica che molte persone indossano già ogni giorno.

Come funziona il radar UWB descritto nel brevetto

Il documento immagina un radar ultra wideband, abbreviato in UWB, impiegato per scansionare l’addome e raccogliere i segnali riflessi. Da queste informazioni il sistema ricaverebbe una prima stima del grasso sottocutaneo. I dati verrebbero poi incrociati con quelli dell’impedenza bioelettrica, nota anche come BIA, e con alcuni parametri di base come peso, altezza, età e sesso, così da ottenere una valutazione del grasso addominale nel suo complesso.

Una volta raccolti abbastanza elementi per comporre un quadro completo, la tecnologia sarebbe in grado di distinguere il grasso viscerale da quello superficiale e di restituire un’analisi più dettagliata dell’intera composizione corporea. Va però precisato che si tratta di una domanda di brevetto ancora in fase di esame. Non c’è quindi alcuna garanzia che Samsung voglia davvero introdurre questa funzione, né indicazioni sulle tempistiche.

Galaxy Watch è il candidato più naturale

Il testo del brevetto non indica su quale prodotto il sistema potrebbe debuttare, ma lo smartwatch della famiglia Galaxy appare come l’ipotesi più plausibile. I modelli attuali di Galaxy Watch integrano già sensori BIA capaci di rilevare la percentuale di grasso corporeo, la massa grassa, la massa muscolare scheletrica, il BMI, il metabolismo basale e diversi altri valori.

Al colosso sudcoreano basterebbe affiancare a questi sensori un radar UWB e far lavorare insieme le due tecnologie per trasformare il suo orologio in uno dei wearable più completi sul fronte dell’analisi corporea. Anche dal punto di vista hardware l’integrazione non sembrerebbe particolarmente complessa, visto che l’azienda produce già piccoli smart tag dotati di tecnologia UWB.

Fonte: TecnoAndroid