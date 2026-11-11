GTA 6, nel preload per PS5 Pro spuntano 120 Hz e PSSR 13.60

Il preload di GTA 6 è partito nelle prime regioni del mondo e i file scaricati stanno già offrendo qualche indicazione concreta sulle caratteristiche tecniche del gioco. L’attenzione si concentra quasi tutta su PS5 Pro, dove sono spuntati riferimenti al supporto per i 120 Hz e a una versione più recente del PSSR. Si tratta di elementi che hanno subito alimentato l’ipotesi di una possibile modalità a 40 FPS, anche se per ora parlare di conferme sarebbe decisamente prematuro.

Il segnale dei 120 Hz e l’ipotesi dei 40 FPS

A scovare il dettaglio più interessante è stato il dataminer Tex2, che spulciando i metadati del preload ha individuato una voce dedicata a una modalità a 120 Hz ad alta frequenza di fotogrammi. Manca però qualsiasi riferimento al supporto VRR, e questo è un particolare da tenere a mente. La presenza di quella dicitura, insomma, è curiosa ma non basta a dimostrare l’esistenza di una modalità a 40 FPS. Perché allora se ne parla così tanto? Il motivo è piuttosto tecnico ma facile da capire. Su uno schermo a 120 Hz i 40 fotogrammi al secondo si distribuiscono in modo uniforme, dato che ogni frame resta a video per lo stesso intervallo di tempo. Il risultato è un compromesso più fluido rispetto ai classici 30 FPS, senza dover pretendere dall’hardware lo sforzo necessario per arrivare a 60. È una soluzione che diversi titoli hanno già adottato negli ultimi anni e che piace parecchio a chi possiede un televisore compatibile.

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Rockstar Games, però, non ha annunciato nulla del genere. E c’è un ostacolo concreto da considerare: la CPU di PS5 Pro è poco diversa da quella montata sulla PS5 standard. In un gioco come GTA 6, con un mondo aperto densissimo di elementi da gestire, proprio il processore potrebbe rappresentare il vero collo di bottiglia, a prescindere dalla potenza grafica extra della console.

PSSR 13.60, una sigla ancora tutta da decifrare

Il secondo indizio riguarda il PSSR 13.60, la tecnologia di upscaling di Sony. La sigla compare nei dati del gioco e corrisponde a una versione più recente della 13.00, quella utilizzata finora da titoli come Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed Shadows. Sulla carta un aggiornamento del genere potrebbe tradursi in una qualità dell’immagine migliore, ma al momento non c’è modo di capire quali vantaggi concreti porterà. E non è nemmeno certo che questa nuova versione debutterà davvero insieme a GTA 6.

Dai metadati emerge anche un’assenza che fa riflettere. Sulla PS5 standard non risulta infatti alcun supporto QSSR. Come per il resto, il fatto che manchi un riferimento nel preload non esclude che la funzione venga aggiunta più avanti con un aggiornamento. Il quadro attuale suggerisce comunque che le ottimizzazioni più avanzate possano restare legate, almeno all’inizio, alla console Pro.

Download pesante e data di uscita fissata

Queste scoperte arrivano a ridosso delle ultime informazioni ufficiali sul lancio. Chi ha già avviato il download di GTA 6 dovrà mettere in conto fino a 212 GB di spazio occupato, una cifra importante che costringerà molti giocatori a fare un po’ di pulizia nella memoria della console. L’uscita di GTA 6 resta fissata per il 19 novembre 2026. Il supporto ai 120 Hz apre quindi la strada a una modalità a 40 FPS, mentre il PSSR 13.60 potrebbe dare una mano sul fronte della resa visiva. Si tratta però di indizi tecnici e non di annunci, e soltanto Rockstar Games potrà confermare quali modalità grafiche saranno disponibili al debutto.

Fonte: TecnoAndroid