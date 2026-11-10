Fiat Grande Panda: allestimenti Pop, Icon, La Prima e Business

La Fiat Grande Panda ha debuttato nel 2024 e da allora si è guadagnata un posto stabile tra i crossover compatti più venduti nel mercato italiano. Il successo nasce da un design che richiama in modo evidente la Panda del passato, ma anche da una gamma di motorizzazioni pensata per esigenze molto diverse, con versioni a benzina, mild hybrid ed elettriche. Per capire davvero cosa offre la nuova proposta torinese conviene guardare da vicino il listino, le dotazioni dei vari allestimenti e i modelli con cui si trova a competere ogni giorno nelle concessionarie.

Gli allestimenti della Fiat Grande Panda

La gamma si articola in quattro livelli chiamati Pop, Icon, La Prima e Business, con un equipaggiamento che cresce passo dopo passo. Si parte dalla praticità essenziale e si arriva a una configurazione più ricca sul piano del comfort e della tecnologia.

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La Pop è la versione d’ingresso, rivolta a chi cerca una vettura funzionale senza troppi fronzoli. Fuori monta cerchi in acciaio da 16 pollici con coprimozzo e fari alogeni. Dentro ci sono sedili in tessuto, sedile del guidatore regolabile in altezza, climatizzatore manuale e quadro strumenti digitale da 10 pollici. Non mancano i servizi connessi e un supporto per lo smartphone, mentre il pacchetto di sicurezza comprende sei airbag, frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali, rilevamento della stanchezza e sensori di parcheggio posteriori.

Con la Icon il salto si sente soprattutto su illuminazione e tecnologia. I fari anteriori e posteriori diventano Full LED e in plancia compare il touchscreen da 10,25 pollici con mirroring wireless per lo smartphone, accompagnato da un impianto audio con quattro altoparlanti e due tweeter. Arrivano anche specchietti elettrici e riscaldati, alzacristalli elettrici davanti e dietro e cruise control con limitatore di velocità.

In cima alla gamma si colloca la La Prima, riconoscibile per i cerchi in lega da 17 pollici, le barre sul tetto, i vetri posteriori oscurati e le protezioni esterne. L’abitacolo sceglie rivestimenti più curati, volante soft touch e plancia rivestita con un tessuto ricavato dal bambù chiamato Bambox. A questo si sommano bracciolo centrale, climatizzatore automatico, navigatore integrato, ricarica wireless per lo smartphone, sensori di parcheggio anteriori e telecamera posteriore. La Business invece guarda a professionisti e flotte aziendali. Prende come base la Icon e aggiunge navigazione integrata, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio davanti e dietro con telecamera e tre porte USB di tipo C. La disponibilità può comunque cambiare in base al motore e alla configurazione commerciale.

Motori, prezzi e rivali della Grande Panda

Le alternative meccaniche sono tre e tutte hanno la trazione anteriore. La versione a benzina utilizza un 1.2 tre cilindri turbo da 100 CV abbinato a un cambio manuale a sei marce. È la soluzione più semplice perché rinuncia a qualsiasi forma di elettrificazione, con un consumo dichiarato da Fiat nel ciclo misto WLTP compreso indicativamente tra 5,6 e 5,7 litri ogni 100 km a seconda della configurazione.

La Grande Panda Hybrid affianca allo stesso 1.2 turbo un sistema mild hybrid a 48 Volt e un cambio automatico a doppia frizione elettrificato eDCT a sei rapporti, per una potenza complessiva di 110 CV. La batteria agli ioni di litio recupera energia in fase di decelerazione e aiuta il motore termico nelle ripartenze e nelle accelerazioni. La Grande Panda Elettrica monta invece un motore da 113 CV con batteria al litio ferro fosfato da 43,8 kWh e un’autonomia che arriva fino a 320 km nel ciclo WLTP. Da poco è stata introdotta anche una variante con accumulatore da 54 kWh, sempre con lo stesso motore, che promette circa 400 km.

Sul fronte dei prezzi la versione da 100 CV parte da 17.900 euro per la Pop e sale a 19.650 euro per la Icon, 20.900 euro per la Business e 22.650 euro per la La Prima. La mild hybrid da 110 CV costa 20.400 euro in allestimento Pop, 22.150 euro come Icon, 23.400 euro come Business e 25.150 euro come La Prima. Per l’elettrica con batteria da 44 kWh servono 23.900 euro per la Pop, 25.650 euro per la Icon e 28.650 euro per la La Prima. Con l’accumulatore da 54 kWh si passa rispettivamente a 25.900, 27.650 e 30.650 euro.

Tra le concorrenti figurano modelli con misure simili ma filosofie diverse. Citroën C3 e Opel Corsa sono le rivali più dirette per prezzo, praticità e offerta di motori termici ed elettrici, mentre sul versante full hybrid si possono considerare MG3 e Toyota Yaris. Citroën C3 è lunga 4,02 metri e parte da 16.900 euro, MG3 misura 4,11 metri e attacca a 16.990 euro, Opel Corsa arriva a 4,06 metri con un prezzo d’ingresso di 21.600 euro e Toyota Yaris si ferma a 3,96 metri partendo da 24.750 euro.

Fonte: TecnoAndroid