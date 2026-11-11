Snapseed 4.2: importazione di preset e LUT e sfocatura movimento

Arriva un aggiornamento corposo per Snapseed, l’app di fotoritocco che Google ha rimesso in piedi dopo anni di immobilità. Con la versione 4.0 uscita a maggio era stata rinnovata da cima a fondo, nell’aspetto e nelle funzioni. Ora tocca a Snapseed 4.2, che porta l’importazione di preset e LUT, gli stili creati dalla community e una serie di strumenti nuovi.

Nei mesi successivi al grande rilancio si sono susseguiti diversi aggiornamenti minori. Alcuni hanno aggiunto piccole novità, altri contenevano indizi su funzioni ancora in lavorazione. Parte di quelle funzioni adesso è in distribuzione con l’ultima release, annunciata ufficialmente dal team di prodotto con un lungo messaggio pubblico. La nuova versione dell’app per l’editing fotografico sta arrivando sia su Android sia su iOS e si presenta come un passaggio di peso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Gli sviluppatori hanno voluto anzitutto ringraziare i beta tester. Secondo il team, il loro contributo è servito a risolvere una quantità enorme di problemi legati ai diversi formati di preset, ai file LUT e alle mappe di profondità. L’obiettivo dichiarato di questa release è dare agli utenti più controllo creativo sul proprio flusso di lavoro. Si punta anche a rendere più semplice portare dentro l’applicazione i propri stili di editing preferiti, condividere le modifiche, imparare dagli altri e sperimentare con strumenti nuovi.

Sfocature, profondità e stili importati da altre app

In pratica con Snapseed 4.2 approdano sul canale stabile, su entrambe le piattaforme, gli strumenti che i beta tester avevano a disposizione già da metà settembre. Il primo è la Sfocatura movimento, pensata per dare dinamismo a scatti statici. Con questa funzione si può sfocare l’intera scena oppure ricreare un effetto panning, con lo sfondo mosso dietro un soggetto che resta nitido. In alternativa l’effetto di movimento può essere concentrato proprio sul soggetto.

Cambia anche lo strumento Sfocatura obiettivo. Alle regolazioni Ellittica e Lineare, già presenti, si aggiunge l’opzione Profondità. Quando viene selezionata, l’applicazione sfrutta la profondità della scena per ammorbidire lo sfondo in modo naturale, con un risultato simile all’effetto bokeh. Al primo utilizzo viene chiesto di scaricare un componente aggiuntivo, indispensabile per farla funzionare.

Poi c’è la novità forse più attesa, cioè l’importazione di preset e LUT. Se ne parlava già ad agosto e ora è ufficiale. Chi usa pacchetti di preset in altre app come Lightroom può portarli qui, e lo stesso vale per le LUT personalizzate dedicate alla correzione del colore. I formati supportati sono “.cube”, “.xmp”, “.3dl”, “.png” e “.snapseed”. Per importarli basta passare dal nuovo menu Gestisci stili, aggiunto al menu contestuale della galleria, quello che si apre toccando l’icona con i tre puntini.

Gli stili della community e le altre novità

Debutta anche #SnapseedLook, una raccolta di stili in evidenza realizzati dagli utenti e selezionati direttamente dal team di prodotto. La selezione cambia di continuo. Gli stili si possono sfogliare applicati alle foto originali per cui sono stati creati, e poi provare sui propri scatti.

Sul fronte Android arriva per tutti lo strumento completo di Gradazione di colore. Chi usa iPhone e iPad trova invece il supporto all’orientamento orizzontale, finora assente.

Su Android l’app Snapseed si può scaricare o aggiornare gratuitamente dal Google Play Store. Basta aprire la scheda dell’applicazione e toccare Installa oppure Aggiorna, a seconda che si tratti della prima installazione o di un aggiornamento.

Fonte: TecnoAndroid