Fedora Linux 45 arriva con GNOME 51 e una console tutta nuova

Fedora Linux 45 è disponibile dal 3 novembre 2026 e porta aggiornamenti di peso per il desktop, la sicurezza e gli strumenti di sviluppo. La nuova versione della distribuzione sponsorizzata da Red Hat introduce GNOME 51, KDE Plasma 6.8 e il kernel Linux 7.2, ma le modifiche più interessanti stanno anche nei punti meno appariscenti, come la gestione dei pacchetti, le console virtuali e la procedura di installazione del sistema operativo.

Il progetto conserva il consueto ciclo di rilascio semestrale e continua a distinguersi per la rapidità con cui adotta le tecnologie open source. Nata nel 2003 dopo la separazione tra Red Hat Linux e Red Hat Enterprise Linux, Fedora resta un banco di prova importante per componenti che finiscono poi su altre piattaforme. Questa volta l’uscita ha subito qualche rinvio rispetto alla tabella di marcia iniziale, perché alcuni problemi considerati bloccanti andavano risolti prima della pubblicazione definitiva.

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GNOME 51, Plasma 6.8 e una console tutta nuova

L’edizione Workstation adotta GNOME 51, con aggiornamenti che riguardano GNOME Shell, il compositore Mutter e le applicazioni integrate. Wayland si conferma la tecnologia di riferimento per le sessioni grafiche.

Sul versante KDE Plasma arriva la versione 6.8.1, insieme ai componenti aggiornati della piattaforma e alle applicazioni KDE Gear 26.08.2. Il passaggio a Qt 6 e Wayland si consolida, anche perché il progetto KDE ha completato la rimozione di tutto ciò che serviva alla vecchia sessione Plasma X11. Scegliere tra i due ambienti non è solo una questione estetica, visto che cambiano la personalizzazione, l’organizzazione del desktop e alcuni strumenti per gestire le applicazioni. Fedora comunque continua a proporli entrambi come edizioni ufficiali, senza trattare KDE come una variante di serie B.

Sotto il cofano gira il kernel Linux 7.2, eppure uno dei cambiamenti architetturali più curiosi tocca un elemento che molti vedono solo quando l’interfaccia grafica smette di rispondere, cioè la console virtuale. Debutta kmscon come alternativa alla tradizionale fbcon gestita dal kernel. Lavora nello spazio utente e sfrutta il sottosistema grafico DRM/KMS, con una gestione più evoluta di caratteri Unicode, font e input. Anche le console testuali richiamabili con Ctrl+Alt+F2 e successive guadagnano così un aspetto più moderno.

Pacchetti firmati, debugging più rigido e installazione flessibile

Con RPM 6.1 la verifica delle firme crittografiche dei pacchetti diventa obbligatoria di default. Per installare un pacchetto privo di firma verificabile serve una deroga esplicita, per esempio tramite l’opzione nosignature. Si tratta di una barriera contro l’installazione involontaria di software non autenticato, non di uno scudo assoluto contro i programmi malevoli: una firma valida attesta l’autenticità rispetto alla chiave usata ma non certifica l’assenza di problemi nel codice.

Cambia poi il comportamento di ptrace, l’interfaccia del kernel che consente a debugger e strumenti simili di ispezionare i processi. Alcune operazioni tra processi di utenti non privilegiati sono ora limitate in partenza, così diventa più difficile osservare o manipolare applicazioni già avviate. Al posto di GNOME Keyring arriva invece oo7 come provider predefinito per l’accesso ai segreti delle applicazioni e alle credenziali archiviate.

L’installer Anaconda amplia il supporto a Stratis, la soluzione per lo storage che combina strumenti già noti come device mapper e XFS, ora configurabile sia nell’installazione manuale sia in quella automatizzata con Kickstart. Le edizioni Atomic Desktop come Silverblue e Kinoite passano all’interfaccia WebUI, abbandonando il precedente installer GTK. Particolarmente comoda è la possibilità di avviare l’installazione da remoto tramite browser, con connessione HTTPS e autenticazione basata su PIN, utile agli amministratori che preparano workstation senza stare fisicamente davanti alla macchina. Per generare i supporti di installazione le immagini Atomic usano ora image builder. Il loro modello di aggiornamento transazionale prevede il rollback, mentre sulle installazioni tradizionali si può ripristinare il sistema con gli snapshot Btrfs.

Strumenti per sviluppatori e aggiornamento da Fedora 44

Chi programma trova Python 3.15, GCC 16.2, glibc 2.44, binutils 2.47, GDB 17.2, LLVM 23 e Go 1.27, oltre a Perl 5.44, Lua 5.5 e Pandas 3. MySQL 9.7 e MariaDB 12.3 diventano le versioni predefinite dei rispettivi pacchetti non versionati. Occhio però a Setuptools 82 e all’eliminazione di pkg_resources, che può creare grattacapi ai progetti Python che si appoggiano ancora a quel modulo. NetworkManager guadagna anche il supporto IPv6 mostly, pensato per reti dove IPv6 è il protocollo principale e la connettività IPv4 passa da meccanismi di compatibilità.

Le immagini ISO si scaricano dal sito ufficiale scegliendo tra Workstation, KDE Plasma Desktop, Server e le altre edizioni, mentre la pagina dei mirror raccoglie le versioni più aggiornate. Chi usa Fedora 44 può aggiornare con DNF5 dopo aver installato gli ultimi aggiornamenti e verificato i repository di terze parti, prima scaricando i pacchetti con il comando system upgrade impostando la release a 45 e poi lanciando il riavvio che completa la procedura. Prima di procedere conviene fare un backup dei dati e controllare gli eventuali pacchetti provenienti da COPR o da repository esterni.

Fonte: TecnoAndroid