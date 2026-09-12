iPad Air M4 al minimo storico su Amazon: 1TB con il 25% di sconto

Chi teneva d’occhio iPad Air M4 in attesa del momento giusto probabilmente lo ha appena trovato, perché su Amazon il tablet di Apple è sceso al suo minimo storico con uno sconto del 25% che porta il prezzo finale a 1.199€. La configurazione in promozione non è quella base, va detto subito: si parla del modello da 11 pollici con 1TB di spazio di archiviazione, quindi la fascia alta del listino, quella che di solito resta a prezzo pieno per mesi. C’è anche la possibilità di procedere con l’acquisto a rate, opzione tutt’altro che secondaria su una cifra del genere.

Il motivo per cui questo modello vale la spesa sta soprattutto dentro la scocca. Il chip M4 è lo stesso silicio che Apple usa per spingere i suoi dispositivi più ambiziosi e qui si traduce in una grafica evoluta e in una potenza di calcolo che regge senza affanni l’uso di più applicazioni aperte contemporaneamente. Anche i carichi legati all’intelligenza artificiale, quelli più pesanti, vengono gestiti senza che il tablet perda colpi. L’autonomia dichiarata copre l’intera giornata, il che significa poterlo portare in giro senza il pensiero fisso del caricabatterie.

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Cosa cambia davvero nell’uso quotidiano

Il sistema operativo è iPadOS, con quell’interfaccia che ormai conoscono anche i meno smanettoni e una gestione delle finestre pensata per lavorare su più cose insieme senza impazzire. È il tipo di flessibilità che fa la differenza quando il tablet smette di essere un accessorio da divano e diventa uno strumento di lavoro vero, con documenti, browser e app di produttività aperti nello stesso momento.

A completare il quadro c’è Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale sviluppato dall’azienda di Cupertino, che punta ad aiutare nella scrittura, nella creazione di contenuti e nella comunicazione in generale. Uno degli aspetti su cui Apple ha insistito parecchio riguarda la tutela della privacy, tema che resta centrale nel modo in cui questi strumenti elaborano le informazioni personali dell’utente.

Il display Liquid Retina da 11 pollici è l’altro elemento che si nota fin dai primi minuti. Supporto a True Tone, ampia gamma cromatica P3 e trattamento antiriflesso che riduce la riflettanza: sulla carta sono specifiche tecniche, nella pratica significano colori più fedeli e una lettura meno faticosa quando la luce ambientale cambia, che sia una finestra alle spalle o una lampada mal posizionata.

Connettività e dotazione tecnica

Sul fronte della sicurezza c’è il Touch ID, integrato per sbloccare il dispositivo e autorizzare gli acquisti senza passaggi macchinosi. Le fotocamere sono state aggiornate rispetto al passato e restano utili soprattutto per le videochiamate e per la scansione al volo di documenti.

Il capitolo più interessante però riguarda la connettività, perché qui entra in gioco il Wi-Fi 7 gestito dal chip Apple N1. Tradotto in termini pratici: trasferimenti molto più rapidi, anche quando si maneggiano file di grandi dimensioni come progetti video o librerie fotografiche corpose. Su un tablet con 1TB di memoria interna non è un dettaglio da poco, visto che quello spazio prima o poi va riempito e i file devono pur passare da qualche parte.