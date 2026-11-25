Il timore che l’intelligenza artificiale possa sfornare copie dei videogiochi in tempi record agita da tempo gli sviluppatori, ma Alex Nichiporchik, CEO di tinyBuild, invita a guardare la questione da un’altra prospettiva. Secondo il numero uno del publisher i cloni AI non dovrebbero togliere il sonno a chi crea giochi, e il motivo è preciso: il cosiddetto game feel sarebbe impossibile da copiare.

L’avanzata dell’intelligenza artificiale, accelerata negli ultimi anni, ha generato parecchia ansia per ragioni molto diverse. In tanti settori i lavoratori temono per il proprio impiego e, su un piano ben più esistenziale, alcuni leader del comparto tecnologico hanno persino discusso dell’ipotesi che un giorno l’AI possa diventare ostile all’umanità. Per chi sviluppa videogiochi la paura è più concreta. Con strumenti sempre più potenti qualche malintenzionato può prendere un titolo legittimo, darlo in pasto a un prompt e ottenere una copia abbastanza diversa da risultare legalmente distinta dall’originale.

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Tempi più stretti tra annuncio e uscita

Una delle strategie suggerite da Nichiporchik per arginare il fenomeno consiste nell’accorciare il periodo che separa l’annuncio di un gioco dalla sua pubblicazione. Il dirigente ritiene che “il tema più discusso nei prossimi sei mesi sarà il time to market, e il modo in cui gli sviluppatori ora hanno paura che l’AI copi i loro giochi”. Meno tempo passa tra la presentazione e il lancio, meno margine resta a chi vorrebbe replicare un progetto e piazzarlo sugli scaffali digitali prima della versione autentica.

Eppure nella visione del CEO di tinyBuild la questione delle tempistiche passa in secondo piano rispetto a un altro elemento. Il game feel indica, in parole semplici, la sensazione che un gioco trasmette mentre lo si gioca. Parliamo della risposta dei comandi, del peso dei movimenti, della percezione tattile del controllo istante dopo istante. Proprio su questo aspetto l’intelligenza artificiale generativa ha dimostrato più volte di sbagliare in modo clamoroso, e Nichiporchik si spinge oltre sostenendo che l’AI sia letteralmente incapace di riprodurlo.

Il game feel come difesa e il caso Probably Stolen

“Gli sviluppatori dovrebbero semplicemente chiedersi come rendere il proprio gioco più difficile da copiare. Perché il game feel è impossibile da copiare“, spiega il manager. “Si possono avere tutti i riferimenti del mondo e tante società esterne che provano a clonare un gioco con designer qualificati, e falliscono comunque. Perché? Per via del game feel.”

Il ragionamento prosegue con un secondo ingrediente. “Finché c’è un ottimo game feel e un ottimo game loop, credo che andrà tutto bene. E l’altra teoria che continua a trovare conferma è il tempo. Più tempo le persone trascorrono nel gioco, più vendite arrivano. Quindi conviene guardare al tempo di gioco e creare un game feel che la gente ami. Tutto il resto, penso, è secondario.”

A sostegno della sua tesi c’è l’esperienza diretta con Probably Stolen, simulatore di gestione di un negozio in salsa cyberpunk dal titolo piuttosto ironico, sviluppato da Questing Goose Studio e pubblicato proprio da tinyBuild. Il gioco è stato annunciato il 3 agosto e lanciato il 28 ottobre, una finestra insolitamente breve tra la presentazione e il debutto. Secondo Nichiporchik il titolo ha già superato un milione di copie vendute, senza che eventuali imitazioni generate con l’AI abbiano avuto il tempo di invadere il mercato.

Fonte: TecnoAndroid