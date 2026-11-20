Le seconde beta pubbliche di iOS 27.3 sono disponibili dal 19 novembre 2026, e con loro arrivano anche le versioni di prova di iPadOS 27.3, macOS Golden Gate 27.3, tvOS 27.3 e watchOS 27.3. In parallelo Apple ha reso disponibili per gli sviluppatori delle build riviste di iOS 27.3 e iPadOS 27.3, segno che il lavoro di rifinitura prosegue su tutta la famiglia di sistemi operativi in vista del rilascio finale.

Non si tratta di un ritocco marginale. iOS 27.3 è un aggiornamento corposo che porta in Safari due novità di peso, ovvero la possibilità di disporre le schede in verticale e una modalità scura adattiva. Poi c’è Siri AI, che diventa più capace sia all’interno delle app di Apple sia nel passaggio dall’una all’altra. Gli sviluppatori, dal canto loro, possono ora creare azioni che l’assistente sarà in grado di portare a termine.

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iPhone Duo, Salute e i nuovi limiti per l’intelligenza artificiale

Una fetta consistente delle novità riguarda iPhone Duo. Con la seconda beta per sviluppatori Apple aveva introdotto lo sblocco tramite riconoscimento del volto basato sulla fotocamera frontale, accompagnato da un’opzione che permette di bloccare il telefono quando viene chiuso. Ora iPhone Duo supporta anche Reachability, un’altra funzione che si aggiunge al pacchetto pensato specificamente per questo modello.

Debutta inoltre l’app Salute completamente ridisegnata, con approfondimenti personalizzati e informazioni dedicate alla longevità. Apple Music guadagna una funzione inedita chiamata Selfie Sing, mentre sugli iPhone che non appartengono alla linea Duo cambia qualcosa anche in StandBy. C’è però un dettaglio che probabilmente farà discutere più degli altri. Apple ha cominciato a sperimentare dei limiti di utilizzo per Apple Intelligence e Siri AI, con la possibilità di ottenere un accesso più ampio attraverso i piani iCloud+. In pratica chi vorrà sfruttare di più gli strumenti intelligenti dell’azienda potrà farlo passando per l’abbonamento.

Le novità per Apple Watch e Mac

Anche lo smartwatch riceve la sua parte. Su Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 è possibile mettere alla prova le funzioni di Audio Intelligence, cioè Live Rewind e Siri Recap. La prima genera una trascrizione degli ultimi 15 secondi di parlato. La seconda propone invece un riepilogo generale delle conversazioni che si sono svolte nel corso della giornata, offrendo una visione d’insieme senza scendere nel dettaglio di ogni scambio.

Sul fronte desktop, macOS Golden Gate 27.3 eredita le stesse novità di Safari già viste su iPhone, quindi schede verticali e modalità scura adattiva. A queste si aggiungono le Attività in tempo reale, che arrivano anche sui Mac sprovvisti di Dynamic Island. Una piccola estensione che allinea ulteriormente l’esperienza tra computer e smartphone della casa di Cupertino.

Per installare le nuove versioni di prova bisogna iscriversi al programma beta di Apple tramite il sito ufficiale dedicato. Una volta completata la registrazione, gli aggiornamenti si scaricano dalla sezione Aggiornamento software all’interno dell’app Impostazioni di ciascun dispositivo, che si tratti di iPhone, iPad, Mac, Apple TV o Apple Watch. Il debutto ufficiale di tutti questi aggiornamenti è atteso per dicembre.

Fonte: TecnoAndroid