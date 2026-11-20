La fibra di Fastweb compie un salto di prestazioni con la nuova Opzione 10 Giga Fibra, pensata per portare la connessione domestica fino a 10 Gbit/s in download e 2 Gbit/s in upload. Il potenziamento si attiva con 5 euro al mese e arriva insieme al router Seven X WiFi 7, il dispositivo che accompagna questa nuova soglia di velocità all’interno delle abitazioni.

Il confronto con l’offerta attuale rende l’idea del passo avanti. Il profilo FTTH oggi disponibile per i clienti dell’operatore si ferma infatti a 2,5 Gbit/s, quindi con la nuova opzione la velocità in download viene quadruplicata mentre quella in upload raddoppia. Non si parla di un ritocco marginale ma di un cambio di passo netto per chi vuole spingere al massimo la propria connessione in fibra, con un costo aggiuntivo tutto sommato contenuto.

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Tecnologia XGS PON e case sempre più connesse

Alla base dell’offerta c’è la tecnologia XGS PON, sfruttata sulla rete proprietaria della compagnia. È questa infrastruttura a consentire valori così elevati sia in ricezione sia in invio dei dati, un aspetto che fino a poco tempo fa era riservato quasi esclusivamente ad ambiti professionali e che adesso entra concretamente nelle abitazioni private.

L’obiettivo dichiarato è rispondere alle esigenze di case sempre più iperconnesse, dove ogni giorno convivono smart tv, pc, console da gioco e una lunga serie di dispositivi smart home. Un contesto in cui la banda non viene più assorbita da un solo apparecchio alla volta ma va distribuita tra molti dispositivi che lavorano in parallelo, spesso senza che chi vive in casa se ne accorga davvero. Ed è proprio in queste situazioni che una linea più capiente fa sentire la differenza, perché riduce i colli di bottiglia quando tutta la famiglia è online nello stesso momento.

Cosa cambia davvero con i 10 Gbit/s

Per capire in modo concreto quanto sia veloce la fibra a 10 Gbit/s basta un esempio pratico. Un file o un videogioco da 100 GB si scarica in appena 80 secondi, mentre con una linea a 2,5 Gigabit servono oltre 5 minuti. Un divario che si nota soprattutto con i titoli moderni, sempre più pesanti, e con gli aggiornamenti corposi che le console e i computer richiedono con una certa frequenza.

Le prestazioni migliorate però non riguardano soltanto i download. I vantaggi si estendono anche allo streaming in alta definizione su più schermi in contemporanea, al gaming online e alle videochiamate, oltre a tutte quelle attività legate allo smart working che richiedono una connessione stabile e veloce anche in upload. Proprio il valore di 2 Gbit/s in invio rappresenta un dettaglio interessante per chi carica spesso file di grandi dimensioni, partecipa a riunioni video oppure condivide contenuti con colleghi e clienti durante la giornata lavorativa.

Il pacchetto si completa con il router Seven X WiFi 7, la soluzione scelta dall’operatore per gestire la nuova velocità all’interno della rete domestica. L’Opzione 10 Giga Fibra si aggiunge al profilo FTTH esistente al prezzo di 5 euro al mese e porta la linea fino a 10 Gbit/s in download e 2 Gbit/s in upload.

Fonte: TecnoAndroid