Microsoft ha scelto il 25° anniversario di Xbox per fare sul serio con la retrocompatibilità su PC. Da oggi 25 giochi Xbox originale sono giocabili su Windows, a patto di possederne una copia digitale. Non è una svolta epocale, eppure il passo avanti rispetto a luglio è evidente, visto che allora i titoli disponibili erano appena quattro. C’è poi un dettaglio pratico che farà piacere a molti: tutti i giochi supportano ora tastiera e mouse, così da poter riscoprire quei classici senza dover collegare per forza un controller.

L’operazione riguarda soltanto le versioni digitali e si appoggia a un sistema che, almeno in apparenza, gira su un emulatore. Si tratta quindi di un ampliamento graduale del catalogo più che di un’apertura totale, con una selezione che ha già fatto discutere i fan della prima console di Microsoft.

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Cosa significa per gli utenti?

La novità più curiosa però non riguarda il numero dei titoli. Per la prima volta nella storia i giochi della prima Xbox avranno gli achievement, quegli obiettivi sbloccabili che all’epoca semplicemente non esistevano. Al lancio il supporto è limitato a quattro giochi, cioè Star Wars: Knights of the Old Republic, il suo seguito, Blinx: The Time Sweeper e Conker: Live and Reloaded. Gli obiettivi si possono sbloccare anche su Xbox One e Xbox Series, dopo un aggiornamento di sistema che porta la funzione anche sulle console.

Ecco l’elenco completo dei 25 titoli ora disponibili su PC, di cui 21 aggiunti rispetto all’estate.

Armed and Dangerous

Disney’s Chicken Little

The Elder Scrolls III: Morrowind

Grabbed by the Ghoulies

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Red Faction II

Secret Weapons Over Normandy

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Starfighter Special Edition

Star Wars: The Clone Wars

Thrillville

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

BLiNX: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Basta scorrere la lista per notare una presenza quasi imbarazzante di titoli Star Wars, buona parte dei quali esiste già in versione PC nativa. Non proprio la scelta che avrebbe fatto esultare chi è cresciuto con la prima Xbox sotto la televisione. Sul fronte Xbox Game Pass le cose non vanno molto meglio, perché solo sei giochi dell’elenco sono compresi nell’abbonamento: Blinx, Conker, Crimson Skies, Fuzion Frenzy, Morrowind e Grabbed by the Ghoulies. Per tutti gli altri bisogna acquistare la versione digitale.

Dischi fisici esclusi e i piani per Project Helix

C’è un limite importante da tenere presente. I dischi fisici della prima Xbox non funzionano, e chi conserva ancora la propria collezione in qualche scatolone dovrà farsene una ragione. Il programma Microsoft che converte le copie su disco in versioni digitali non copre né Xbox né Xbox 360, perché quei giochi non dispongono del numero seriale univoco introdotto dall’azienda soltanto con Xbox One.

Lo sguardo, comunque, va già oltre. Alcuni documenti interni di Microsoft trapelati in passato indicavano ottobre 2026 come data per il lancio completo dei giochi Xbox originale su PC. I titoli Xbox 360 arriverebbero invece sulle console di nuova generazione tra il 2027 e il 2028, in concomitanza con l’uscita di Xbox Project Helix e di un dispositivo portatile. L’obiettivo finale è che Helix riesca a far girare giochi di ogni generazione Xbox, anche se nella sostanza sarà un PC Windows.

Fonte: TecnoAndroid