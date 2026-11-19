I Kings of Leon saranno tra i prossimi nomi a salire sul palco dell’Apple Music Hall, la sala concerti aperta da poco da Apple a Londra. La band americana suonerà il 7 dicembre e i biglietti andranno in vendita il 18 novembre alle 10 del mattino, ora di Greenwich, con un prezzo fissato a 40 sterline. Una data che si aggiunge a un calendario già piuttosto fitto, a pochi mesi dall’inaugurazione dello spazio.

La conferma è arrivata direttamente dall’azienda di Cupertino attraverso una email inviata agli abbonati di Apple Music. Nessun annuncio in pompa magna quindi, ma una comunicazione diretta a chi già utilizza il servizio di streaming musicale, che di fatto rappresenta il pubblico più vicino a questo progetto. Il concerto dei Kings of Leon rientra infatti in una formula precisa, che unisce l’esperienza dal vivo alla diffusione digitale delle esibizioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple Music Hall: da Elton John a Charli xcx, la nuova sala di Battersea prende forma

Il debutto ufficiale dell’Apple Music Hall risale a settembre, quando Sir Elton John ha tenuto la primissima esibizione nella venue di Battersea. Lo spettacolo è stato trasmesso in diretta su Apple Music e oggi resta disponibile sulla piattaforma per tutti gli abbonati, che possono rivederlo quando vogliono. Un esordio importante, che ha dato subito il tono all’intera operazione.

Da quella prima serata il palco londinese ha ospitato artisti molto diversi tra loro. Si sono alternati Baby Keem, Skye Newman, Troye Sivan, Arlo Parks e Burna Boy, a conferma di una programmazione che spazia senza troppi vincoli tra generi e generazioni. Nelle prossime settimane toccherà invece a Chase & Status e a Charli xcx, prima dell’arrivo dei Kings of Leon a inizio dicembre. Il quadro che emerge è quello di un locale pensato per offrire un appuntamento dopo l’altro, con nomi capaci di richiamare pubblici differenti.

Per il gruppo statunitense si tratta quindi di inserirsi in una serie di concerti già ben avviata. E il prezzo d’ingresso, 40 sterline, resta in linea con quello previsto per altre serate in cartellone, come mostra anche l’altro evento annunciato insieme a quello della band.

Jorja Smith il 10 dicembre e i concerti visibili anche in streaming

Pochi giorni dopo i Kings of Leon, precisamente il 10 dicembre, sarà la volta di Jorja Smith. La cantautrice britannica, conosciuta per il suo stile tra R&B e soul, porterà la propria musica sullo stesso palco con condizioni identiche per quanto riguarda l’acquisto dei tagliandi. Anche per lei la vendita si aprirà il 18 novembre alle 10 del mattino ora di Greenwich e il costo sarà sempre di 40 sterline. Chi punta a entrambe le serate dovrà quindi muoversi nello stesso momento.

Non è però necessario trovarsi fisicamente a Londra per assistere a questi spettacoli. Le esibizioni dell’Apple Music Hall vengono trasmesse in streaming su Apple Music e le registrazioni dei concerti già andati in scena restano consultabili dagli abbonati. È proprio questo l’elemento che distingue la sala di Battersea da una venue tradizionale, perché ogni show diventa anche un contenuto disponibile sulla piattaforma nel tempo.

Per accedere a questi contenuti serve naturalmente un abbonamento attivo ad Apple Music. Il servizio costa circa 11 euro al mese, con il primo mese offerto gratuitamente ai nuovi iscritti, ma può essere sottoscritto anche all’interno del pacchetto Apple One, che riunisce diversi servizi dell’azienda in un’unica formula.

Fonte: TecnoAndroid