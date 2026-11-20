Per anni chi pubblicava su X ha dovuto fare i conti con un tetto preciso, cioè quattro contenuti multimediali al massimo per ogni messaggio. Da oggi quel vincolo non esiste più e la piattaforma consente di allegare fino a 20 foto e video per post, cinque volte tanto rispetto a prima. La novità è arrivata il 12 novembre 2026 e va a toccare una delle regole più longeve dell’intero servizio, rimasta praticamente identica per un decennio.

La soglia delle quattro immagini era infatti un’eredità dei tempi di Twitter, sopravvissuta anche al cambio di nome e a tutte le trasformazioni che il social ha attraversato negli ultimi anni. Chi voleva raccontare un evento con molti scatti o condividere una serie di clip si trovava davanti a due strade. Poteva spezzare il racconto in più messaggi collegati oppure scegliere con attenzione cosa mostrare e cosa lasciare fuori. Con il nuovo limite il numero di allegati cresce in maniera netta e ogni singola pubblicazione può contenere molto più materiale visivo di quanto fosse possibile fino a ieri.

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Come ottenere la nuova funzione su web e smartphone

La modifica è già attiva sulla versione web del social network, quindi chi accede da browser può provarla fin da subito senza fare nulla di particolare. Sul fronte mobile invece potrebbe servire un piccolo passaggio in più. Se l’app non mostra ancora la possibilità di caricare fino a venti elementi nello stesso post, l’indicazione è quella di aggiornare X all’ultima versione disponibile per iOS e Android. Il rilascio riguarda quindi sia chi usa iPhone e iPad sia chi possiede un dispositivo Android, a patto di avere l’applicazione aggiornata.

Il cambiamento è stato accolto sulla piattaforma con un certo entusiasmo. Jonah Katz lo ha celebrato con un messaggio in cui ricordava come per 10 anni Twitter prima e X poi abbiano supportato al massimo 4 foto e video per post. Nello stesso messaggio sottolineava che il limite era stato finalmente portato a 20, chiudendo con un augurio di buone pubblicazioni a tutti gli utenti. Un dettaglio che rende bene l’idea di quanto quella restrizione fosse ormai percepita come parte integrante del servizio.

Cosa altro abbiamo visto fra le novità di X?

L’aumento degli allegati non arriva da solo. Appena la settimana scorsa l’app mobile si era arricchita di oltre una dozzina di nuove icone tra cui scegliere, un intervento più leggero ma comunque indicativo di un ritmo di aggiornamenti piuttosto serrato. Nel giro di pochi giorni la piattaforma ha quindi messo mano sia all’aspetto dell’applicazione sia a una funzione centrale come la condivisione di foto e video.

Nel corso dell’anno il servizio ha poi allargato il proprio raggio d’azione puntando su un terreno ben diverso dalla semplice pubblicazione di contenuti. È nato infatti X Money, il nuovo servizio finanziario su cui l’azienda ha deciso di spingere nel 2026. Una mossa che porta la piattaforma ben oltre i confini del classico social network fatto di messaggi brevi e immagini.

Sempre quest’anno era stata lanciata anche XChat, proposta inizialmente come app autonoma e separata da quella principale. Quell’esperienza però non è durata a lungo. L’applicazione è stata dismessa e la strategia è cambiata direzione, con la scelta di sviluppare le funzioni di messaggistica direttamente all’interno dell’app X anziché mantenerle in un prodotto a parte.

Fonte: TecnoAndroid