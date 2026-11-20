Gli aggiornamenti di sicurezza di novembre 2026 distribuiti da Microsoft per Windows stanno creando parecchi grattacapi a chi deve stampare documenti con una formattazione complessa. È stata la stessa azienda ad avvisare i clienti all’inizio di questa settimana, spiegando che dopo l’installazione delle patch la stampa di alcuni file potrebbe semplicemente non andare a buon fine.

I problemi di stampa riconosciuti ufficialmente riguardano sia i server sia i computer di tutti i giorni. Nel dettaglio sono coinvolti i dispositivi con Windows Server 2016 o versioni successive e i client con Windows 10 o edizioni più recenti. A far scattare il malfunzionamento sono i documenti che contengono immagini con altezza o larghezza pari a zero, un dettaglio tecnico che a prima vista può sembrare marginale ma che in realtà interessa più file di quanto si immagini.

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Il nodo delle immagini invisibili

Microsoft ha chiarito che dopo aver installato l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2026 per Windows, o quelli successivi, la stampa potrebbe fallire per i documenti che includono immagini rese con un valore di altezza o larghezza uguale a zero alla risoluzione di stampa selezionata. Non si parla quindi di casi isolati o di file particolarmente strani.

Secondo la società queste immagini compaiono all’interno di alcune formattazioni elaborate. Un esempio tipico è l’aggiunta di immagini “invisibili” pensate per fare da filigrana al documento oppure per ancorare il layout della pagina. Ci sono poi strumenti di generazione automatica che finiscono per inserire oggetti immagine anche quando di grafica vera e propria non ce n’è nemmeno l’ombra. Praticamente molti utenti potrebbero ritrovarsi davanti a un file dall’aspetto del tutto normale che però la stampante si rifiuta di produrre.

Il difetto colpisce soprattutto chi stampa documenti di Microsoft Word passando per la Windows Graphics Device Interface, meglio conosciuta con la sigla GDI. Detto questo, gli errori possono presentarsi anche quando la stampa parte da altre applicazioni, per cui il perimetro del problema non si esaurisce nel celebre programma di videoscrittura.

Una lunga serie di grane legate alle patch

Non è la prima volta che un aggiornamento di Windows manda in confusione le stampanti. Già a marzo e a luglio del 2025 Microsoft era dovuta intervenire per correggere due inconvenienti piuttosto fastidiosi. Il primo spingeva le stampanti USB a stampare testo casuale, il secondo invece aveva messo fuori uso la funzione Stampa in PDF.

In tempi più recenti l’azienda ha comunicato che anche gli aggiornamenti cumulativi di agosto 2026 per .NET Framework avevano compromesso la stampa e l’esportazione in PDF nelle app costruite sul framework per interfacce Windows Presentation Foundation, noto come WPF.

Le correzioni di questo mese però non si fermano alle difficoltà con la stampa. Proprio in questi giorni Microsoft ha confermato che gli aggiornamenti del Patch Tuesday di novembre provocano errori di attivazione e di gestione delle licenze di Windows, segnalati con il codice 0x80041008. La stessa società ha poi ammesso che i pacchetti distribuiti a partire dal Patch Tuesday di ottobre causano cali di prestazioni e problemi di stabilità su SQL Server.

C’è infine un ulteriore intoppo che riguarda Windows 11. Gli aggiornamenti di sicurezza di novembre 2026 destinati a questo sistema operativo non riescono a installarsi sui computer che hanno già ricevuto l’aggiornamento di anteprima di ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid