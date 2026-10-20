iOS 27.2 Release Candidate: perché Apple ha saltato iOS 27.1

Apple ha distribuito le Release Candidate di iOS 27.2 e di tutti gli altri sistemi operativi della nuova generazione, un segnale piuttosto chiaro che il rilascio stabile è ormai dietro l’angolo. Insieme a iOS 27.2 arrivano infatti anche iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, disponibili sia per gli sviluppatori registrati sia per i beta tester pubblici. Il tutto a nemmeno una settimana dalla Beta 4 riservata agli sviluppatori e dalla Beta 3 pubblica.

Queste build rappresentano il passaggio conclusivo del primo ciclo di sviluppo intermedio per gli OS 27. Apple ha scelto di proposito di saltare direttamente alla versione 27.2, così da riservare iOS 27.1 esclusivamente a iPhone Duo ed evitare fughe di codice, facendo procedere quel lavoro solo internamente. Per avere un termine di paragone basta guardare all’anno scorso, quando iOS 26.1 e gli aggiornamenti gemelli arrivarono il 3 novembre 2025. Stavolta i tempi potrebbero essere più stretti, con il debutto ufficiale atteso già nella settimana che parte lunedì 26 ottobre 2026.

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Le build in anteprima e i dispositivi compatibili

Per iPhone e iPad la build di riferimento è la 24B115, quinta e probabilmente ultima della serie, che prende il posto della 24B5110a distribuita il 13 ottobre. Il download pesa 8,72 GB su iPhone 14 Pro partendo dalla Beta 4 e sale a 9,8 GB su iPhone 17 per chi arriva dall’ultima versione stabile. Sul fronte della compatibilità non cambia nulla rispetto alla prima release di iOS 27: sono supportati tutti i modelli a partire da iPhone 11 del 2019 e tutti gli iPad lanciati dalla fine dello stesso anno in poi.

Sui computer della Mela la Release Candidate di macOS 27.2 corrisponde alla build 26B118, che sostituisce la 26B5112a del 13 ottobre e resta compatibile con tutti i Mac dotati di chip Apple Silicon. Per gli smartwatch tocca invece alla 24S116 di watchOS 27.2, disponibile su Apple Watch dal Watch 9 in avanti. tvOS 27.2 sale alla build 24K120, che manda in pensione la Beta 3 del 5 ottobre, mentre visionOS 27.2 per il visore Apple Vision Pro arriva con la 24N118. Il visore non è ancora venduto in Italia, ma l’adesione al programma beta funziona come su iPhone: si apre Impostazioni, poi Generali e Aggiornamento software, quindi si sceglie Aggiornamenti beta e infine visionOS Developer Beta.

Cupertino non ha dimenticato nemmeno le versioni precedenti. Sono arrivate la Release Candidate 3 di macOS 26.7.2 Tahoe con build 25G330, la RC3 di macOS 15.8.2 Sequoia con build 24H230 e la Release Candidate di iOS 26.7.2 e iPadOS 26.7.2 con build 23H127.

Cosa è emerso durante le beta e come installare le RC

Storicamente il primo aggiornamento intermedio è quello in cui Apple porta molte delle funzionalità annunciate alla WWDC26 ma assenti al lancio, un po’ come accadde due anni fa con Apple Intelligence. Nel corso delle quattro beta di iOS 27.2 sono comparse una nuova app Salute, poi ritirata a favore della versione precedente, modifiche ad Apple Music, Podcasts e Apple TV, il Contesto di chiamata di Apple Intelligence e il supporto a più lingue per Siri AI. Spazio anche al filtro dei numeri sconosciuti in arrivo in Italia, a una nuova icona della batteria, a controlli più precisi sulle azioni suggerite da Messaggi e all’addio al rosso in Apple Music. Su macOS sono cambiati più volte i cursori di volume e luminosità e sono comparse gesture basate sul tocco, watchOS ha recuperato il menu delle app recenti e tvOS ha accolto Apple Intelligence.

Per installare le build bastano un dispositivo supportato e l’iscrizione al programma sviluppatori di Apple. Chi usa le versioni stabili più recenti può attivare la ricezione delle anteprime direttamente dalle impostazioni, senza i vecchi profili, e l’aggiornamento procede come qualsiasi altro. Chi non è iscritto può affidarsi al programma beta pubblico, selezionando la beta pubblica del sistema desiderato alla voce Aggiornamenti beta.

Fonte: TecnoAndroid