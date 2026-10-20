Ted Lasso 5: Jason Sudeikis apre al ritorno, ma nulla è deciso

Il futuro di Ted Lasso non ha ancora una direzione ufficiale, ma qualcosa si muove. La quarta stagione si è chiusa all’inizio di ottobre e da Apple non è arrivata nessuna comunicazione su un eventuale seguito. A rompere un po’ il silenzio ci ha pensato Jason Sudeikis, che in una recente intervista ha parlato apertamente della quinta stagione e di quello che potrebbe venire dopo, lasciando intendere un entusiasmo ben diverso rispetto al passato.

L’occasione è stata una puntata del podcast Talk Easy condotto da Sam Frogoso, dove l’attore ha ripercorso il ritorno sul set della serie e ha affrontato la questione dei nuovi episodi. Un tema delicato, perché dopo la fine della terza stagione la situazione era parecchio incerta. Apple voleva andare avanti e lo stesso valeva per gran parte del cast, eppure ogni volta che qualcuno veniva interpellato su un possibile proseguimento la palla passava sempre a Sudeikis. Era lui la vera anima creativa dello show e all’epoca non sembrava affatto convinto di voler continuare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Ted Lasso 5: le parole di Jason Sudeikis sul futuro della serie

Questa volta il tono è cambiato. Alla domanda diretta di Frogoso, che gli chiedeva se avesse già in mente la quinta e la sesta stagione, Sudeikis ha risposto che proprio questo era lo spirito con cui era tornato a lavorare sulla serie, con la sensazione che ci fosse ancora qualcosa da raccontare. Ha poi aggiunto, con una certa prudenza, che si vedrà e che per un progetto del genere serve il lavoro di tante persone.

Il conduttore non si è accontentato e ha insistito per capire se l’attore avesse davvero voglia di proseguire. La replica è stata piuttosto netta: Sudeikis ha detto che gli piacerebbe e che sarebbe divertente. Quando Frogoso gli ha fatto notare che sembrava piuttosto evasivo sull’argomento, lui ha precisato di non esserlo affatto di proposito. Semplicemente non sa ancora come andrà a finire. Non è stata avviata nessuna writers room e il lavoro di scrittura, di fatto, non è mai partito.

Sul ruolo di Apple il protagonista è stato altrettanto cauto. Interrogato sulla disponibilità della piattaforma a dare il via libera nel caso in cui lui volesse continuare, si è limitato a dire che presume di sì. Leggendo tra le righe sembra che dietro le quinte ci siano ancora delle trattative in corso sulle stagioni aggiuntive.

Un arco narrativo in tre stagioni e numeri ancora solidi

Prima del debutto della quarta stagione erano circolate indiscrezioni secondo cui Sudeikis avesse in mente un nuovo arco narrativo in tre stagioni. È proprio a questo progetto che faceva riferimento la prima domanda di Frogoso. L’attore appare pienamente coinvolto e pronto a portare avanti il piano, eppure qualcosa sta evidentemente rallentando la macchina produttiva.

Dal punto di vista degli ascolti la serie ha comunque risposto bene. Durante la messa in onda della quarta stagione Ted Lasso è rimasto stabilmente lo show più visto su Apple TV. Non ha raggiunto i picchi toccati dalla terza stagione, che resta il momento d’oro della serie, ma per la piattaforma si è trattato comunque di un successo evidente.

Nel frattempo il catalogo di Apple propone altre commedie per chi cerca qualcosa da guardare in attesa di novità. Tra queste c’è Small Prophets, accolta con grande favore e definita da alcuni come il miglior titolo arrivato sulla piattaforma quest’anno. Apple TV è disponibile con un abbonamento da circa 13 euro al mese, oppure a prezzo ridotto attraverso il pacchetto Apple One.

Fonte: TecnoAndroid