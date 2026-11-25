Con il rilascio di iOS 27.2 Apple ha portato due novità concrete all’app Foto, che già con iOS 27 aveva ricevuto un pacchetto corposo di funzioni inedite. L’aggiornamento non stravolge l’esperienza d’uso ma interviene su due fronti molto diversi tra loro. Da una parte c’è la condivisione privata degli scatti, dall’altra il tema sempre più delicato delle immagini ritoccate con l’intelligenza artificiale.

Si tratta quindi di un update che parla a due pubblici distinti. Chi usa l’app Foto per raccogliere ricordi insieme ad amici e parenti trova qualche strumento in più per gestire i contenuti. Chi invece si preoccupa dell’autenticità delle immagini può contare su un sistema pensato per riconoscere le modifiche fatte con gli strumenti generativi.

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Album condivisi, quattro funzioni in più con iOS 27.2

Credits: TecnoAndroid

Gli Album condivisi sono uno degli strumenti più piacevoli dell’app di Apple. Offrono un’esperienza molto simile a quella dei social network, con la differenza che tutto resta privato e vive direttamente dentro l’applicazione, senza bisogno di pubblicare nulla all’esterno. Per chi non ama esporsi online è un modo semplice e discreto per condividere momenti con un gruppo ristretto di persone.

Già iOS 27 aveva introdotto diversi miglioramenti importanti per questa funzione e con iOS 27.2 Apple ne ha aggiunti altri quattro. Secondo le note di rilascio ufficiali, adesso è possibile modificare le didascalie di foto e video già caricati, così da correggere un errore o aggiungere un dettaglio rimasto fuori. Lo stesso discorso vale per i commenti, che possono finalmente essere ritoccati anche dopo la pubblicazione.

Le altre due novità riguardano l’organizzazione dei contenuti negli Album condivisi. Arriva infatti un sistema che impedisce di aggiungere foto duplicate a un album, un piccolo accorgimento che evita di ritrovarsi con lo stesso scatto caricato più volte da partecipanti diversi. L’app può inoltre mostrare un promemoria prima della scadenza degli album, in modo che chi vi partecipa abbia il tempo di salvare le immagini prima che spariscano definitivamente.

C’è però un requisito da rispettare. Per sfruttare queste funzioni gli Album condivisi devono essere stati aggiornati per iOS 27, altrimenti le nuove opzioni non risultano disponibili.

SynthID per riconoscere le immagini modificate con l’intelligenza artificiale

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Il secondo intervento tocca un problema che l’intelligenza artificiale ha reso molto concreto. Oggi può essere complicato capire se un’immagine sia reale oppure generata da un algoritmo, e la questione riguarda anche le foto semplicemente ritoccate. Strumenti come Extend, Reframe e Clean Up, presenti nell’app Foto con iOS 27, possono infatti alterare dettagli importanti di uno scatto senza che chi lo guarda se ne accorga.

Apple affronta la questione su due livelli. Da un lato c’è la nuova funzione Reference Image di iPhone 18 Pro, dall’altro un miglioramento software arrivato proprio con iOS 27.2. L’aggiornamento introduce il supporto alla filigrana SynthID, che aiuta a stabilire se un’immagine è stata creata o modificata con gli strumenti presenti in Foto e in Image Playground.

SynthID è uno standard multipiattaforma sviluppato da Google che inserisce nelle foto alterate tramite intelligenza artificiale una filigrana digitale impercettibile. Gli utenti non vedono alcun segno sull’immagine, che all’occhio appare identica, ma chiunque verifichi la presenza del marcatore SynthID è in grado di individuarlo.

Fonte: TecnoAndroid