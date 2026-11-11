iOS 27.2.1 interviene su due falle, anche su iMessage

Apple ha distribuito iOS 27.2.1 con un intervento mirato sulla sicurezza di iMessage, chiudendo due vulnerabilità che riguardano da vicino le chat di gruppo. Parliamo di falle che, almeno sulla carta, avrebbero potuto aprire la strada ad accessi non autorizzati sia alle conversazioni sia ai messaggi scambiati al loro interno. Un tema delicato, visto quanto le chat condivise siano diventate il luogo in cui amici, famiglie e colleghi si scambiano informazioni ogni giorno.

L’aggiornamento non porta novità vistose né funzioni nuove da mostrare. Il suo valore sta tutto nelle correzioni, e in questo caso si tratta di correzioni che toccano uno dei servizi più usati sugli iPhone. Proprio per questo vale la pena capire nel dettaglio cosa è stato sistemato e, soprattutto, cosa invece l’azienda ha preferito non spiegare.

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Le due falle di iMessage sistemate con iOS 27.2.1

Il problema più serio porta la sigla CVE 2026 113961. Stando alla descrizione fornita da Apple, un malintenzionato era in grado di inserirsi da remoto all’interno di una conversazione di gruppo e di riceverne i messaggi. L’azienda di Cupertino lo classifica come un errore di autorizzazione, cioè un meccanismo che non verificava a dovere chi avesse davvero il diritto di partecipare alla chat. La soluzione adottata passa da controlli più rigorosi, introdotti proprio con questa versione del sistema operativo.

Il secondo difetto, catalogato come CVE 2026 113960, tocca un aspetto diverso ma non meno sensibile, ovvero la cronologia delle conversazioni. In determinate condizioni una persona appena aggiunta a una chat di gruppo avrebbe potuto leggere i messaggi inviati prima del suo ingresso. In pratica chi entrava in un gruppo rischiava di trovarsi davanti scambi che non erano pensati per lui, con tutto quello che ne deriva sul fronte della riservatezza.

Due falle diverse quindi, accomunate però dallo stesso punto debole. In entrambi i casi il sistema non gestiva in modo corretto i confini di una conversazione condivisa, permettendo a qualcuno di vedere più di quanto avrebbe dovuto. Ed è proprio su questo fronte che iOS 27.2.1 interviene.

Cosa non dicono le note di sicurezza di Apple

Sul resto la casa della mela è rimasta piuttosto abbottonata. Le note di sicurezza pubblicate insieme all’aggiornamento non chiariscono se le vulnerabilità abbiano effettivamente messo a rischio le conversazioni degli utenti nel mondo reale. Non viene indicato nemmeno quali prerequisiti servissero per portare a termine un attacco, un dettaglio che aiuterebbe a capire quanto fosse concreto il pericolo.

Manca poi un’informazione su un punto tutt’altro che secondario. Gli altri partecipanti alla chat avrebbero potuto accorgersi dell’ingresso di un estraneo oppure tutto sarebbe avvenuto senza lasciare tracce visibili? Anche su questo la documentazione ufficiale tace, lasciando parecchi interrogativi aperti sulla reale portata delle due falle.

Fonte: TecnoAndroid