Le aziende che sviluppano intelligenza artificiale stanno facendo i conti con una quantità di incidenti di sicurezza che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata difficile anche solo da immaginare. Si parlerebbe di decine di migliaia di casi, un numero così alto da far pensare a un vero e proprio tsunami che investe in pieno le società del settore. La questione non riguarda soltanto chi costruisce e addestra questi modelli, perché le ricadute toccano da vicino la cyber security di tutti.

Il dato colpisce prima di tutto per le sue dimensioni. Non si tratta di qualche episodio isolato da archiviare come un errore di percorso ma di una mole di segnalazioni che cambia la prospettiva. Quando gli incidenti cyber arrivano a queste cifre il problema smette di essere un’eccezione e diventa una condizione con cui le aziende dell’AI devono convivere ogni giorno. Il condizionale sul conteggio preciso resta d’obbligo, eppure l’ordine di grandezza basta già a descrivere lo scenario.

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Sistemi sempre più autonomi e sempre più difficili da governare

Al centro di tutto c’è la natura stessa degli strumenti di nuova generazione. I sistemi autonomi basati sull’intelligenza artificiale sono pensati per agire con margini di indipendenza sempre più ampi, e proprio questa caratteristica li rende complicati da tenere sotto controllo. Più una tecnologia prende decisioni da sola, più diventa arduo prevederne ogni comportamento e intervenire in tempo quando qualcosa non va come dovrebbe.

Il nodo, in sostanza, è quello della governance. Governare un sistema significa fissare regole, stabilire controlli, attribuire responsabilità precise. Con software che operano con libertà crescente questi meccanismi faticano a stare al passo e rischiano di restare indietro rispetto alla velocità con cui gli strumenti vengono sviluppati e messi in funzione. L’enorme volume di episodi registrati è forse il segnale più evidente di questa fatica, una specie di termometro che misura quanto sia diventato complesso mantenere il controllo su piattaforme così sofisticate.

C’è poi un aspetto quasi paradossale. Le stesse caratteristiche che rendono l’AI così attraente, cioè la capacità di muoversi con autonomia e di gestire compiti senza una supervisione costante, sono anche quelle che aprono spazi a problemi difficili da individuare e da contenere. Il vantaggio e il rischio, in questo caso, viaggiano praticamente insieme.

Perché il problema riguarda la sicurezza informatica di tutti

L’impatto di questa ondata non resta chiuso dentro i confini delle società che producono intelligenza artificiale. Quando strumenti di questo tipo entrano nei processi di aziende e servizi, eventuali falle o comportamenti imprevisti possono riflettersi su una platea molto più ampia. Ecco perché la sicurezza informatica in senso generale finisce per essere coinvolta direttamente, ben oltre il perimetro dei laboratori e degli sviluppatori.

Il tema tocca quindi cittadini, imprese e organizzazioni che magari non hanno mai sviluppato una riga di codice legata all’AI ma che si ritrovano comunque esposti alle conseguenze. Un sistema difficile da governare non è un problema solo per chi lo ha creato, perché i suoi effetti possono propagarsi lungo tutta la catena di chi lo utilizza o ne dipende in qualche modo. La difficoltà nel controllare tecnologie sempre più indipendenti si traduce così in una sfida collettiva per la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali.

Nel frattempo le società del comparto si trovano a gestire un flusso di incidenti di sicurezza che, stando alle stime, avrebbe ormai raggiunto le decine di migliaia di casi.

Fonte: TecnoAndroid