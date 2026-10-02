VisionQuest, nell’ultimo trailer Vision sfida la voce di Ultron

Mancano appena due settimane al debutto e Marvel Studios ha pubblicato l’ultimo trailer di VisionQuest, la serie limitata che chiude la trilogia nata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along. Il nuovo filmato mostra un Vision tormentato, diviso tra i ricordi di un eroe che non sente più suoi e la voce insistente di Ultron, pronto a sfruttare ogni sua debolezza. Chi non ha ancora visto le due serie precedenti farebbe bene a fermarsi qui, perché nelle prossime righe ci sono anticipazioni sulle loro trame.

Negli ultimi anni l’offerta televisiva della Marvel in streaming è stata parecchio altalenante. Qualche successo, diversi passi falsi e una buona quantità di prodotti nella media. Tra i titoli più riusciti spicca proprio WandaVision, seguito da un sequel, se così si può chiamare, davvero ben fatto come Agatha All Along. Vision, interpretato da Paul Bettany, era morto in Infinity War, ma WandaVision lo aveva riportato in vita in una versione completamente bianca, i cui ricordi venivano ripristinati nel finale. Con il nuovo capitolo il pubblico scoprirà finalmente cosa sia accaduto dopo.

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La trama di VisionQuest tra intelligenze artificiali e un figlio ritrovato

Secondo la sinossi ufficiale, Vision è stato riavviato ed è riuscito a fuggire da chi voleva trasformarlo in un’arma. Da allora vive nascosto e, alla ricerca di un nuovo scopo, si confronta con le personalità artificiali inserite nella sua programmazione. Tra queste ci sono F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. e il famigerato Ultron. La sua esistenza discreta finisce quando qualcuno mette una taglia sulla sua testa. A quel punto l’androide si ritrova in fuga insieme a Thomas Shepherd, un ragazzo misterioso che potrebbe essere la reincarnazione di suo figlio. Mentre cerca di non farsi catturare, Vision dovrà fare i conti con la propria natura, resistere all’influenza di Ultron e sciogliere l’enigma legato al suo giovane compagno di viaggio, se vuole sopravvivere.

Oltre a Bettany torna anche James Spader nei panni di Ultron. Agatha All Along aveva introdotto un nuovo Billy Maximoff, la cui anima si era impossessata del corpo di un adolescente in fin di vita mentre l’incantesimo di Wanda si dissolveva alla fine di WandaVision. Agatha aveva poi aiutato Billy a ritrovare l’anima del gemello Tommy, conosciuto anche come Speed, collocandola nel corpo di un ragazzo annegato, Thomas Shepherd. Entrambi i personaggi sono interpretati da Ruaridh Mollica.

Il cast e cosa mostra il nuovo trailer

Il cast di VisionQuest è piuttosto nutrito. Todd Stashwick veste i panni di un cacciatore di taglie chiamato Paradin, T’Nia Miller è Jocasta, un robot assetato di vendetta, mentre Emily Hampshire dà corpo a EDITH, il sistema di sicurezza e difesa in realtà aumentata di Tony Stark. Orla Brady interpreta FRIDAY, l’intelligenza artificiale che Stark aveva scelto per sostituire JARVIS, a cui invece presta il volto James D’Arcy. Henry Lewis e Jonathan Sayer sono rispettivamente DUME e U, due degli assistenti robotici dell’officina di Stark. Completano il gruppo Lauren Morais nel ruolo di Lisa Molinari, Diane Morgan in quello di una collaboratrice del cacciatore di taglie e Cristian Lavin come mercenario. Mary McDonnell comparirà in un ruolo ancora segreto e Faran Tahir ritorna come Raza, il capo dei Dieci Anelli che rapì Tony Stark nel primo Iron Man del 2008.

Il primo trailer era stato presentato al D23 ad agosto e raccontava la crisi esistenziale di Vision, insieme ai personaggi principali che abitano il suo paesaggio interiore. Il nuovo video si apre invece con Vision in forma umana che entra in una sala d’attesa e dichiara di essere lì “per la trappola”. Segue una sparatoria, poi la scena torna nel mondo interiore del protagonista. “Il Vision originale era un eroe” afferma. “Un Vendicatore. Ho i suoi ricordi, ma non la sua virtù.”

Ultron, descritto come “incredibilmente crudele e insensibile”, prova ad approfittare della confusione di Vision usando Tommy come merce di scambio. “Liberami e salva tuo figlio” intima, con l’obiettivo di “finire ciò che ho iniziato tanti anni fa”. I fan ricorderanno che in Age of Ultron l’intelligenza artificiale, appena diventata senziente, voleva spazzare via l’umanità per salvare la Terra. VisionQuest arriverà su Disney+ il 14 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid