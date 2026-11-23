Capita spesso di scorrere le Storie di Instagram e restare agganciati a un ritornello, salvo poi accorgersi pochi secondi dopo di non avere la minima idea di come si intitoli quel pezzo. Da qualche giorno questo piccolo cruccio quotidiano ha una soluzione piuttosto comoda, perché il social permette di salvare le canzoni direttamente su Apple Music senza mai abbandonare l’app.

Il principio è semplice. Basta collegare l’account del servizio di streaming e i brani incontrati nei post e nelle Storie possono essere aggiunti a una playlist dedicata, pensata apposta per raccogliere tutto quello che salta fuori mentre si curiosa tra i contenuti degli altri. Niente appunti volanti sul telefono, niente screenshot che finiscono dimenticati in fondo alla galleria insieme a centinaia di altre immagini.

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Chi usa il social con una certa frequenza sa bene quanto sia facile imbattersi in una traccia interessante proprio nel momento sbagliato, magari mentre si è di corsa o si sta guardando altro. Ecco perché una funzione del genere, pur senza fare troppo rumore, risolve un problema molto concreto e molto diffuso.

Come collegare Apple Music a Instagram

Il punto di partenza è il nome della canzone, quello che Instagram mostra accanto al contenuto. Toccandolo si apre la scheda del brano, una sorta di pagina dedicata al pezzo in questione. Al primo utilizzo l’app propone di collegare Apple Music e, una volta completato questo passaggio iniziale, all’interno della scheda compare il pulsante che consente di aggiungere la traccia al servizio di Cupertino.

Da lì in avanti l’operazione diventa quasi istintiva. Si può continuare a scorrere il feed con calma e rimandare l’ascolto a quando si avrà un po’ di tempo libero, senza dover trascrivere il titolo da qualche parte o provare a riconoscere di nuovo la canzone, magari canticchiandola a memoria con risultati spesso discutibili. Il salvataggio richiede appena un tocco e non spezza la navigazione, che resta fluida come prima.

È proprio questo il dettaglio più riuscito. L’utente non viene trascinato fuori dal flusso dei contenuti, non deve aprire altre applicazioni né ricordarsi di farlo più tardi. Il brano viene messo da parte nel momento esatto in cui cattura l’attenzione, che poi è quello che conta davvero quando si scopre qualcosa di nuovo per caso.

Dove finiscono i brani salvati

Tutte le canzoni accantonate confluiscono in una playlist chiamata Instagram Songs, che si trova nella sezione Libreria dell’app Musica. È lì che bisogna andare per ritrovarle, dato che la raccolta vive all’interno del servizio di streaming e non dentro il social. Una scelta sensata, visto che l’ascolto vero e proprio avviene comunque sulla piattaforma musicale.

L’utilità di questa raccolta emerge soprattutto per chi scopre musica in momenti diversi della giornata. Un pezzo trovato in una Storia al mattino e un altro sentito qualche ora più tardi in un post possono essere recuperati dallo stesso elenco, ordinati in un unico posto invece di restare sparsi tra ricordi vaghi e ricerche andate a vuoto. In questo modo Instagram Songs si trasforma in una specie di archivio personale delle scoperte musicali fatte scorrendo il feed, sempre a portata di mano dentro la Libreria di Apple Music.

Fonte: TecnoAndroid