Chi sta ancora cercando di mettere le mani su una Steam Machine può tirare un mezzo sospiro di sollievo. Valve ha infatti eliminato le liste d’attesa per la variante da 512 GB, che adesso si acquista direttamente senza dover passare da preordini, prenotazioni anticipate e da tutto quel sistema di filtri pensato per tenere lontani gli scalper. La novità però riguarda soltanto il taglio di memoria più contenuto. Per il modello più capiente il discorso cambia parecchio e le prospettive sono decisamente meno rosee. Per mesi comprare la console di Valve ha significato iscriversi, aspettare il proprio turno e sperare di essere tra i fortunati. Con questa mossa l’azienda semplifica parecchio le cose per una fetta del pubblico, quella disposta ad accontentarsi dello spazio di archiviazione base.

Steam Machine da 512 GB disponibile subito

La versione da 512 GB della Steam Machine risulta ora acquistabile immediatamente, sia nella confezione con controller sia in quella che ne è sprovvista. Anche le tempistiche di spedizione sono piuttosto rapide, visto che la consegna avviene in circa 5 giorni. Un cambio di passo netto rispetto a quanto visto finora, quando ottenere il dispositivo richiedeva pazienza e un pizzico di fortuna.

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C’è poi un dettaglio che vale la pena sottolineare. Valve ha chiarito che, nel caso in cui le scorte dovessero esaurirsi, la console verrà semplicemente segnalata come non disponibile. Non torneranno quindi le liste d’attesa né verranno introdotti meccanismi simili. Chi trova il prodotto in vendita lo compra, altrimenti dovrà attendere il rifornimento come per un qualsiasi altro articolo.

Il modello da 2 TB resta un miraggio

Ben diversa la situazione per chi punta alla configurazione da 2 TB. Secondo quanto comunicato da Valve, il numero di utenti già iscritti alla lista d’attesa supera quello delle unità a disposizione. Per questo motivo la società ha deciso di chiudere le registrazioni, precisando di non poter garantire che tutte le persone interessate riusciranno davvero ad acquistarne una.

La produzione comunque non si è fermata. L’azienda ribadisce che nuove console continuano a uscire dalle linee di assemblaggio, ma il quadro è complicato dall’aumento dei costi di RAM e SSD, che secondo Valve stanno crescendo a ritmi senza precedenti. Una condizione che rende impossibile fare previsioni affidabili sia sul numero di unità che sarà possibile realizzare sia, soprattutto, sul prezzo a cui verranno proposte. Maggiori dettagli sui prossimi lotti dovrebbero arrivare a gennaio.

Un debutto già rallentato dalla crisi delle memorie

Le difficoltà legate ai componenti non sono una sorpresa per chi ha seguito la vicenda della Steam Machine fin dall’inizio. Il lancio era originariamente previsto per l’inizio del 2026, ma è stato rinviato proprio a causa della crisi che ha colpito il mercato delle memorie. Il rincaro di RAM e unità di archiviazione aveva già pesato sulla tabella di marcia, e continua a farlo anche adesso che il prodotto è nei negozi.

La console è poi approdata sul mercato a giugno con un listino tutt’altro che economico. La versione da 512 GB senza controller parte da 1.039 euro, mentre il modello da 2 TB, anch’esso privo di controller, ha un prezzo di 1.359 euro.

Fonte: TecnoAndroid