Elon Musk ha messo sul tavolo un finanziamento da circa 37 miliardi di euro per permettere a SpaceX di acquistare i chip Nvidia destinati ai suoi ambiziosi progetti di data center, e lo ha fatto usando proprio quei semiconduttori come garanzia. L’operazione ha ottenuto il sostegno dei finanziatori, che però nutrono un timore piuttosto insolito. Se i processori dovessero finire nel data center orbitale che l’azienda sta progettando, recuperarli in caso di mancato rimborso diventerebbe complicato, se non del tutto impossibile. SpaceX ha assicurato che le GPU date in garanzia verranno installate soltanto sulla Terra, ma non è chiaro se questo impegno compaia davvero nero su bianco nel contratto di debito firmato.

Dalla Terra all’orbita, i cantieri di SpaceX

Il contesto aiuta a capire perché qualcuno tra i creditori abbia iniziato a guardare il cielo con una certa apprensione. SpaceX sta lavorando a enormi infrastrutture di calcolo sia sul nostro pianeta sia nello spazio. Musk ha già mostrato il satellite di prima generazione chiamato AI1, con un carico utile da 120 kilowatt e un’apertura superiore a quella di un Boeing 747. Sul fronte terrestre è in programma un supercomputer per l’intelligenza artificiale alimentato a gas dal valore di circa 21 miliardi di euro, che sorgerà a Starbase in Texas. Tutto questo si aggiunge ai siti Colossus 1 e Colossus 2, situati vicino al confine tra Tennessee e Mississippi.

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Può sembrare curioso che uno degli uomini più ricchi del mondo scelga di indebitarsi per comprare l’hardware di cui ha bisogno. Eppure è proprio la strada imboccata da Musk per inseguire il sogno di un modello linguistico di grandi dimensioni capace di “assistere nella ricerca della comprensione”. Il prestito battezzato Project Saturn non segue però lo schema tradizionale, e proprio questa scelta permette all’azienda di mantenere intatto il proprio rating di qualità d’investimento.

Un accordo costruito come il noleggio degli aerei

La struttura ricorda da vicino i contratti di leasing aeronautico, nei quali una società compra i jet e li cede in uso alla compagnia aerea che ne ha bisogno. In questo modo il vettore evita di sborsare subito una montagna di contanti per avere gli apparecchi necessari. Nel caso specifico sarà il Saturn Funding Trust, controllato interamente dalla società di prestiti garantiti da beni WHCO, ad acquistare le GPU Nvidia per conto di SpaceX. Quest’ultima verserà poi una rata ogni tre mesi in cambio del diritto di utilizzare i processori.

L’intesa viene descritta come un leasing finanziario della durata di cinque anni con pagamento incondizionato e ogni onere a carico dell’utilizzatore. Tradotto in termini concreti, SpaceX dovrà pagare per l’intero quinquennio anche se i chip si guastano, diventano obsoleti oppure se il progetto smette di essere redditizio. Sulle spalle della società ricadono inoltre tutte le spese legate al funzionamento delle macchine.

Si tratta di condizioni decisamente vantaggiose per chi presta il denaro, perché l’azienda di Musk si accolla praticamente ogni rischio pur tenendo l’operazione fuori dal proprio bilancio. Anche l’agenzia di rating Moody’s ha indicato nel suo rapporto che i processori verranno impiegati nei data center statunitensi della società. Nonostante ciò il piano di spedire la potenza di calcolo in orbita continua a innervosire alcuni finanziatori, a prescindere dai programmi terrestri e dalle promesse fatte da SpaceX.

Fonte: TecnoAndroid