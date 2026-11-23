Il catalogo di Netflix si prepara ad accogliere le novità di dicembre 2026 e il mese che chiude l’anno porta sulla piattaforma un mix di titoli piuttosto variegato. Fra le uscite più attese c’è il ritorno di Brad Pitt nella Hollywood degli anni Settanta con Le nuove disavventure di Cliff Booth, mentre proprio la vigilia di Natale arriverà la stagione finale di Emily in Paris. Ancora prima, nei primi giorni del mese, la scena sarà tutta per Luca Zingaretti con Il capo perfetto e per una nuova miniserie tratta da Orgoglio e pregiudizio.

Si tratta di un calendario che alterna film e serie TV, produzioni italiane e titoli internazionali, con qualche incursione anche nello sport. Le uscite messe in evidenza dal servizio di streaming per il periodo festivo sono sette in tutto e coprono generi molto lontani fra loro, dal dramma in costume alla commedia sentimentale. Un’offerta pensata, evidentemente, per accompagnare gli abbonati durante le settimane delle feste, quando il tempo davanti allo schermo tende ad aumentare.

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Zingaretti e Orgoglio e pregiudizio aprono il mese

La prima parte di dicembre su Netflix parla anche italiano. Il capo perfetto vede protagonista Luca Zingaretti, volto molto amato dal pubblico di casa nostra, e rappresenta uno dei titoli di punta del mese per quanto riguarda le produzioni nazionali. Il suo debutto è previsto proprio a inizio mese, così da dare il via al calendario natalizio con un nome di sicuro richiamo.

Nello stesso periodo arriverà anche la nuova miniserie basata su Orgoglio e pregiudizio, un titolo che non ha bisogno di grandi presentazioni e che torna sullo schermo in una veste inedita pensata per la piattaforma. Il formato breve della miniserie permette di godersi la storia nell’arco di pochi giorni, cosa che si sposa bene con i ritmi più rilassati delle vacanze.

Accanto a queste due proposte, la lista delle uscite include anche Campioni e Ray Gunn, che vanno ad allargare ulteriormente la scelta per chi cerca qualcosa di diverso rispetto ai titoli più chiacchierati del mese. C’è poi Six Kings Slam, l’appuntamento che porta un tocco sportivo all’interno di un palinsesto altrimenti dominato da fiction e cinema.

Brad Pitt e l’addio a Emily in Paris

Il nome che probabilmente attirerà più attenzione è quello di Brad Pitt. L’attore torna infatti a vestire i panni di Cliff Booth con Le nuove disavventure di Cliff Booth, un progetto che riporta gli spettatori nelle atmosfere della Hollywood degli anni Settanta. Per gli appassionati di cinema è senza dubbio una delle uscite da segnare sul calendario, anche solo per la curiosità di ritrovare il personaggio in un nuovo contesto.

Il gran finale del mese è però riservato alla stagione 6 di Emily in Paris, che approderà sulla piattaforma il 24 dicembre. Si tratta della stagione conclusiva della serie, una data scelta non a caso visto che la vigilia di Natale è da sempre uno dei momenti dell’anno in cui il pubblico si ritrova davanti alla televisione. Per chi ha seguito le vicende della protagonista fin dall’inizio sarà l’occasione per scoprire come si chiude il suo percorso.

Tra drammi italiani, classici rivisitati, ritorni eccellenti e saluti definitivi, le uscite Netflix di dicembre 2026 spaziano quindi su più fronti. Il capo perfetto e Orgoglio e pregiudizio inaugureranno il mese, Le nuove disavventure di Cliff Booth porterà Brad Pitt di nuovo negli anni Settanta e la sesta stagione di Emily in Paris chiuderà la serie proprio la sera della vigilia di Natale.

Fonte: TecnoAndroid