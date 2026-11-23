Basterebbe una sola bomba nucleare in orbita per spegnere quasi tutti i satelliti che oggi girano attorno alla Terra a bassa quota. È lo scenario messo nero su bianco da quattro ricercatori delle università del Wisconsin e di Princeton, che hanno simulato l’esplosione di un ordigno termonucleare virtuale a 500 km sopra l’Atlantico. Una settimana dopo l’orbita bassa appare come un cimitero e nessuna delle schermature oggi in uso avrebbe cambiato granché.

Il precedente storico esiste ed è piuttosto noto. Il 9 luglio 1962 l’esercito statunitense fece detonare Starfish Prime, una carica da 1,4 megatoni, a 400 km sopra l’atollo Johnston, danneggiando una parte dei pochi satelliti allora in volo. Sessantaquattro anni dopo lo spazio vicino alla Terra ospita 13.306 satelliti attivi, con la costellazione Starlink in prima fila. Il gruppo di studiosi ha riproposto quell’esperimento applicandolo alla flotta attuale, in una simulazione diffusa a inizio novembre e ancora in attesa della revisione paritaria.

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Bomba nucleare in orbita: una settimana per svuotare il cielo

Nel caso principale del modello l’ordigno ha una potenza di un megatone, circa 70 volte la bomba di Hiroshima, e viene fatto esplodere a 500 km di quota al largo del Brasile. Il lampo iniziale di raggi X distrugge appena 383 veicoli spaziali, meno del 3% del totale. Il grosso del lavoro lo fa invece la cintura di radiazioni generata dall’esplosione, una nube di elettroni che il campo magnetico terrestre intrappola proprio lungo il percorso dei satelliti.

A ogni giro d’orbita la dose cresce, un po’ come una serie di radiografie ripetute che alla fine mandano in tilt l’elettronica di bordo. Un quarto della flotta cade già il primo giorno e la metà entro la fine del secondo. Al terzo giorno il 78% dei satelliti è fuori uso e al settimo si arriva al 97,8%. Dopo trenta giorni il conto sale al 99,8%, nonostante una protezione di 2 mm di alluminio e una resistenza calibrata su 40 kilorad. Gli autori precisano che queste soglie sono solo indicative, dato che i costruttori non pubblicano le specifiche tecniche dei loro apparecchi.

Più resistenza non basta

Tra i firmatari dello studio figura anche Sébastien Philippe, esperto di armi nucleari con un passato al ministero della Difesa francese. Il team ha modificato uno dopo l’altro tutti i parametri senza trovare una vera contromisura. Triplicando la tolleranza alle radiazioni le perdite restano comunque al 72% dopo una settimana. Un ordigno dieci volte meno potente, da 100 kilotoni, mette fuori gioco l’87% della flotta in un mese, mentre una carica da 10 kilotoni ne condanna il 92% nell’arco di un anno.

C’è poi il problema dei rottami. Gli apparecchi ormai morti restano in orbita e prima o poi finiscono per urtarsi tra loro. Il modello stima una probabilità del 95% che la prima di queste collisioni avvenga entro quindici giorni e ne conta 19 nel primo anno, contro una soltanto nello scenario di riferimento senza esplosione.

Il calcolo si ferma a 2.000 km di altitudine, quindi il GPS e i satelliti geostazionari, che viaggiano molto più in alto, restano esclusi dall’analisi. Anche il punto scelto per la detonazione pesa parecchio. I ricercatori hanno puntato sull’Anomalia del Sud Atlantico proprio perché in quella zona le particelle vengono trattenute più vicino alla Terra. La stessa carica sopra l’oceano Indiano o l’Indonesia non lascerebbe una cintura di radiazioni duratura.

Le esplosioni atomiche nello spazio sono vietate dal 1963, eppure la questione è riemersa nel 2024, quando la Russia ha posto il veto a una risoluzione dell’ONU contro le armi nucleari in orbita. Nello strato descritto dallo studio operano proprio i satelliti meteorologici MetOp, gli strumenti di osservazione della Terra del programma europeo Copernicus, i sistemi di ricognizione militare e i servizi di internet satellitare. Secondo gli autori, lassù una sola bomba sarebbe sufficiente.

Fonte: TecnoAndroid