Instagram: arrivano grossi cambiamenti per gli hashtag

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nonostante il suo enorme successo globale, Instagram continua a sperimentare nuove soluzioni pensate per ottimizzare l’esperienza utente. Le novità, però, non sempre coincidono con l’aggiunta di funzionalità: talvolta comportano anche la rimozione o la limitazione di strumenti già esistenti. È quello che sta succedendo in queste ore con gli hashtag, da sempre una parte centrale dell’ecosistema social.

Diverse segnalazioni diffuse sui social e nei forum di settore riportano la comparsa di una notifica che blocca l’inserimento di più di tre hashtag per post. Il messaggio appare quando l’utente tenta di superarli, impedendo la pubblicazione con tag aggiuntivi.

Una novità di Instagram che divide gli utenti

Per ora non esiste un annuncio ufficiale da parte del team della piattaforma, ma i casi riportati sono in aumento, al punto che si parla già di test circoscritto a determinate aree o gruppi di utenti. Instagram, infatti, utilizza spesso rollout graduali o sperimentazioni A/B prima di introdurre modifiche più ampie. La situazione rimane quindi ambigua:

potrebbe trattarsi di una funzione in fase di rilascio, con distribuzione progressiva nelle prossime settimane;

oppure di un test limitato, pensato per valutare l’impatto di una riduzione degli hashtag sulla qualità dei contenuti e dell’algoritmo di scoperta.

Il limite, infatti, non risulta ancora attivo in modo uniforme a livello globale.

Quali potrebbero essere le motivazioni

In assenza di una posizione ufficiale da parte di Meta, è difficile comprendere le ragioni dietro una misura così restrittiva. Gli hashtag sono storicamente uno degli strumenti chiave per scoprire contenuti, filtrare argomenti e permettere ai creator di raggiungere un pubblico più ampio. Una riduzione drastica potrebbe indicare diverse strategie:

un tentativo di limitare lo spam e l’abuso di hashtag irrilevanti;

un test sull’influenza degli hashtag nel ranking dei post, dato che negli ultimi anni Instagram ha spostato molta rilevanza sull’interesse predittivo dell’utente più che sulle etichette testuali;

un modo per spingere Creator e brand a concentrarsi su contenuti e descrizioni, piuttosto che su liste di tag molto lunghe.

Resta il fatto che molti utenti vedono negli hashtag uno dei pochi strumenti rimasti per aumentare la visibilità organica. Una loro limitazione sarebbe quindi percepita come un passo indietro.

Il futuro della scoperta dei contenuti su Instagram

La piattaforma sta già lavorando da tempo per integrare raccomandazioni sempre più basate su AI e comportamento, riducendo il peso delle interazioni “manuali” come i tag. Tuttavia, in assenza di indicazioni ufficiali, non è possibile stabilire se questa sia la direzione definitiva o solo un esperimento momentaneo. Al momento, l’unica certezza è che Instagram non ha confermato né smentito la novità. Molti sperano che, qualora si trattasse di un semplice test, la piattaforma decida alla fine di non applicare il limite in modo permanente.