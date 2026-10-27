Instagram arriva su Apple TV senza annunci: ecco Reel e dirette in TV

Instagram arriva su Apple TV nel modo più discreto possibile, senza conferenze, comunicati stampa o post celebrativi. Il 23 ottobre sull’App Store è comparso un aggiornamento dell’app che aggiunge la compatibilità con il dispositivo di Apple, una novità che fino a pochi giorni prima semplicemente non esisteva. Confrontando le versioni archiviate della pagina dell’applicazione emerge infatti che ancora il 18 ottobre le piattaforme supportate erano soltanto iPhone e iPad.

Per Meta è l’ennesimo tassello di un percorso preciso, quello che punta a portare Instagram sempre più lontano dallo smartphone. E questa volta il passo riguarda direttamente chi ha un box di Cupertino collegato al televisore del salotto.

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Una versione per il grande schermo a cui mancava solo Apple

L’app pensata per i televisori non è nata ieri. Meta aveva già lanciato a dicembre dell’anno scorso una versione di Instagram dedicata al grande schermo, costruita attorno ai Reel, alle dirette e più in generale ai contenuti video. Un’esperienza diversa da quella a cui si è abituati sul telefono, dove tutto ruota attorno allo scorrimento veloce con il pollice, e più vicina a una visione rilassata dal divano.

Da giugno quella stessa applicazione era già disponibile su Amazon Fire TV, sulle smart TV Samsung e su Google TV. All’appello mancava proprio Apple TV, l’unica grande piattaforma ancora rimasta fuori. Con l’aggiornamento comparso a ottobre il cerchio si chiude e la versione televisiva del social fotografico copre adesso tutti i principali ecosistemi pensati per il salotto.

Perché Instagram vuole conquistare il televisore

Dietro questa espansione c’è una logica piuttosto chiara. Instagram sta spingendo con sempre più decisione sui video di formato lungo, sulle serie a episodi e sui cosiddetti microdrama, un genere di fiction breve nato sui social asiatici e oggi in forte crescita anche in Occidente. Si tratta di contenuti che vanno ben oltre la clip da pochi secondi e che spostano il baricentro della piattaforma verso qualcosa di molto simile all’intrattenimento tradizionale.

Avere un’app sul televisore, in questo quadro, non è affatto un capriccio estetico. Fa parte di una strategia ben definita per competere con le piattaforme di streaming vere e proprie, quelle che da anni occupano lo schermo principale di casa. Se l’obiettivo è trattenere gli utenti anche con serie e video più lunghi, allora essere presenti dove quei contenuti vengono guardati con più comodità diventa quasi un passaggio obbligato.

Il disegno si allarga poi agli altri prodotti del gruppo. Già da qualche tempo WhatsApp sta lavorando per rendere i Reel di Instagram più semplici da condividere, un segnale che Meta sta costruendo un ecosistema video coerente su tutti i suoi servizi. Lo smartphone, il televisore e le app di messaggistica diventano così pezzi di uno stesso mosaico, pensato per far circolare i contenuti il più possibile.

Il fatto che l’arrivo su Apple TV sia avvenuto senza alcun annuncio ufficiale può sembrare curioso, ma per Meta non è certo una novità. Capita spesso che l’azienda rilasci anche le funzioni più significative in sordina, lasciando che siano gli utenti a scoprirle da soli man mano che aggiornano le app o curiosano tra gli store.

Anche in questo caso nessun comunicato ha accompagnato il lancio, e la compatibilità è emersa soltanto dal cambiamento nella pagina dell’applicazione. Chi vuole provarla può già scaricare Instagram direttamente dallo store ufficiale di Apple TV.

Fonte: TecnoAndroid