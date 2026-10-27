Hard disk esterno guasto: perché non collegarlo dopo una caduta

Quando un hard disk esterno guasto smette di dare segni di vita dopo un urto o una caduta, la reazione istintiva è quasi sempre la stessa: collegarlo subito al computer per vedere se funziona ancora. Eppure è proprio questo il gesto da evitare. Un colpo, una pressione eccessiva o un semplice scivolone dalla scrivania possono compromettere l’integrità dei componenti interni di un hard disk meccanico, quello che gli addetti ai lavori chiamano HDD. In una situazione del genere, alimentare l’unità per controllarne lo stato è una scelta rischiosa, capace di aggravare i danni già presenti e di rendere i dati archiviati del tutto irrecuperabili.

La ragione non ha nulla di misterioso. Un HDD non è un blocco unico e compatto ma un piccolo meccanismo di precisione, fatto di parti che si muovono a velocità elevatissime e con tolleranze minuscole. Per capire perché un dispositivo appena caduto vada maneggiato con prudenza bisogna dare un’occhiata a cosa contiene e a cosa succede nel momento esatto in cui riceve corrente.

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Cosa c’è dentro un hard disk meccanico

All’interno di un HDD convivono numerosi elementi meccanici ed elettronici che lavorano insieme per far funzionare l’unità. Il cuore del sistema sono i piatti magnetici, le superfici sulle quali vengono effettivamente salvati i file. Sopra di essi operano le testine di lettura e scrittura, che si spostano grazie a un braccio attuatore incaricato di posizionarle nel punto giusto. A far girare i dischi ci pensa un motore di rotazione ad alta velocità, mentre la scheda elettronica di controllo coordina il tutto e l’interfaccia USB gestisce il dialogo con il computer.

Poi ci sono le parti esterne, quelle che si vedono e si toccano ogni giorno. Il connettore USB, il cavo che collega l’unità al PC e, nei modelli che lo richiedono, l’alimentatore. Anche questi componenti possono risentire di un colpo, ma è soprattutto quello che sta dentro la scocca a preoccupare, perché si tratta di pezzi delicati e in costante movimento quando il disco è acceso.

Perché collegare subito un hard disk esterno guasto è rischioso

Il punto critico arriva proprio con il collegamento. Appena un HDD viene connesso al computer, l’unità avvia in automatico il motore, che porta i piatti a ruotare fino a 7.200 giri al minuto (RPM). Non serve premere nulla né aprire alcun programma. Basta inserire il cavo e la meccanica si mette in moto da sola, nel bene e nel male.

A quel punto entra in gioco la testina, che non tocca mai fisicamente i dischi. Resta sospesa a circa 5 nanometri dalla superficie, sostenuta da un sottilissimo cuscino d’aria generato dal movimento interno dei piatti, e da quella posizione legge o scrive le informazioni in base alle richieste che arrivano dal PC. Una distanza così ridotta dà un’idea abbastanza chiara di quanto l’equilibrio sia fragile. In un dispositivo integro tutto funziona alla perfezione, ma in un hard disk esterno guasto che ha subito un urto anche la minima alterazione di queste parti può trasformare l’accensione in un danno aggiuntivo.

Ecco perché la verifica immediata, per quanto naturale, va messa da parte. Collegare un HDD che potrebbe avere componenti compromessi significa far ripartire automaticamente un motore che spinge i piatti a migliaia di giri al minuto, con testine che lavorano a pochi nanometri dalla superficie su cui sono custoditi i dati, e questo con il rischio concreto di aggravare i danni e perdere definitivamente i file archiviati.

Fonte: TecnoAndroid