OPPO Find X10 Ultra: due sensori da 200 MP e periscopio 10x

Dopo il debutto globale di OPPO Find X10 e Find X10 Pro Max, l’attenzione si sposta già sul modello più atteso della famiglia. Si tratta di OPPO Find X10 Ultra, la cui presentazione è prevista per i primi mesi del 2027. Proprio in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sul suo comparto fotografico, e i numeri che circolano sono di quelli che fanno alzare più di un sopracciglio. A diffondere le informazioni è stato un leaker piuttosto seguito, che ha concentrato la sua attenzione quasi interamente sulle fotocamere del futuro top di gamma. Il quadro che ne esce racconta di un produttore cinese intenzionato a spingere ancora più in alto l’asticella, soprattutto sul fronte della risoluzione dei sensori. Va detto che si parla di valutazioni ancora in corso, quindi alcune scelte potrebbero cambiare strada facendo.

Due sensori da 200 megapixel e un periscopio con zoom 10x

Secondo le voci, OPPO starebbe lavorando a una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 200 megapixel in formato 1/1,12″. A rendere interessante questa unità c’è la tecnologia LOFIC, pensata per migliorare la gamma dinamica e conservare più dettagli sia nelle zone molto luminose sia in quelle più scure dell’immagine. Un aiuto concreto nelle scene difficili, insomma, quelle con forti contrasti di luce.

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Accanto al sensore primario troverebbe posto un ultra grandangolare, anch’esso da 200 megapixel ma con formato 1/1,3″. Completerebbe il trio un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 10x, una soluzione che punta chiaramente a chi fotografa spesso soggetti lontani.

Sul fronte dei fornitori le indicazioni sono abbastanza precise. Il sensore principale dovrebbe essere firmato Samsung, con due possibili candidati identificati come HPA e HPU. Per l’ultra grandangolare si parla invece del Samsung HP5, lo stesso componente già montato su Find X10 Pro Max. Più incerta la situazione del periscopio, ancora da definire, con due opzioni sul tavolo che differiscono per dimensioni: una da 1/1,95″ e un’altra più piccola da 1/2,76″.

Anche la parte frontale non verrebbe trascurata. Per i selfie e le videochiamate OPPO avrebbe deciso di affidarsi a un sensore quadrato da 100 megapixel, una risoluzione decisamente generosa per una fotocamera anteriore.

Schermo da 6,89 pollici, Snapdragon e una batteria enorme

Le indiscrezioni non si fermano alle fotocamere. Find X10 Ultra dovrebbe adottare un display da 6,89 pollici prodotto da BOE, con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Un pannello di questo tipo promette immagini nitide e grande fluidità nello scorrimento dei contenuti, dai giochi ai social.

Sotto la scocca dovrebbe lavorare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, il chip scelto per spingere il nuovo flagship nella fascia più alta del mercato. Al momento non è ancora chiaro in quale fascia di prezzo verrà collocato lo smartphone, un dettaglio che resta del tutto avvolto nel mistero.

A chiudere il pacchetto ci sarebbe una batteria da circa 8.500 mAh, un valore che posizionerebbe OPPO Find X10 Ultra tra i dispositivi con l’autonomia potenzialmente più ampia della sua categoria.

Fonte: TecnoAndroid