Renault 4 2026: nuova versione d’ingresso da 29.950 euro

La gamma della nuova Renault 4 cambia volto con l’aggiornamento previsto per il 2026 e lo fa puntando su due elementi ben precisi. Da una parte arrivano nuovi allestimenti, dall’altra debutta una versione d’ingresso pensata per rendere più accessibile il crossover francese. Il prezzo di partenza è fissato a 29.950 euro, cifra che diventa il nuovo riferimento per chi guarda a questo modello con interesse ma senza voler salire subito verso le configurazioni più ricche.

Si tratta di un intervento che non stravolge l’impostazione della vettura ma ne ridisegna l’offerta commerciale. Quando una casa automobilistica mette mano alla gamma in questo modo, di solito l’obiettivo è allargare il pubblico potenziale e dare a ciascun cliente una porta d’accesso più vicina alle proprie esigenze. Nel caso di Renault 4 la direzione è chiara e passa proprio dalla riorganizzazione delle versioni disponibili.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una porta d’accesso nuova per il crossover francese

Il cuore dell’aggiornamento sta nella nuova versione d’ingresso, quella che apre il listino. Per un modello come la nuova Renault 4 la presenza di un punto di partenza più chiaro conta parecchio, perché è lì che si concentra l’attenzione di chi sta valutando l’acquisto e confronta le alternative sul mercato. Avere un riferimento preciso, in questo caso i 29.950 euro indicati dal costruttore, aiuta a orientarsi senza perdersi tra pacchetti e combinazioni.

Il ruolo di una versione di base, del resto, è proprio questo. Serve a intercettare una fetta di clientela che magari non cerca il massimo della dotazione ma vuole comunque portarsi a casa il crossover della casa francese. È una strategia diffusa nel settore e Renault la applica anche qui, inserendo un gradino in più nella scala dell’offerta. Il risultato è un listino che parte da una soglia ben definita e che poi sale in base alle scelte di ciascun acquirente.

Nuovi allestimenti e una gamma riorganizzata

Accanto alla versione d’ingresso entrano in scena i nuovi allestimenti, che vanno a ridisegnare la struttura complessiva della gamma Renault 4. Gli allestimenti sono, in pratica, i diversi livelli di equipaggiamento proposti dalla casa e rappresentano lo strumento con cui il cliente costruisce la propria auto. Rinnovarli significa rimettere in ordine l’offerta e dare una fisionomia più netta a ciascuna proposta.

Per chi segue da vicino il mercato dei crossover si tratta di un passaggio da non sottovalutare. Un aggiornamento della gamma come questo, infatti, incide direttamente sul modo in cui il modello si presenta in concessionaria e sul ventaglio di possibilità a disposizione di chi entra per una prova o per un preventivo. Cambiano le combinazioni, cambia la distribuzione delle versioni e cambia anche il modo di leggere il listino.

La nuova Renault 4 si presenta così con una configurazione rivista, che affianca a una base più accessibile una serie di allestimenti ripensati. L’intervento riguarda soprattutto l’organizzazione dell’offerta e il posizionamento delle varie versioni. Con l’aggiornamento 2026 il crossover francese parte da 29.950 euro, prezzo che corrisponde alla nuova versione d’ingresso della gamma.

Fonte: TecnoAndroid