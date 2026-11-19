Quasi un terzo dei genitori italiani, il 30% per la precisione, teme che i chatbot di intelligenza artificiale possano prendere il loro posto accanto ai figli adolescenti nei momenti più delicati. È quanto emerge da una ricerca condotta da Samsung Electronics e Toluna in collaborazione con Jonas Ets. Il quadro che ne esce è piuttosto chiaro. Questi strumenti nascono come compagni digitali sempre a portata di mano ma rischiano di trasformarsi in un rimpiazzo delle figure adulte proprio quando un ragazzo attraversa una fase difficile.

Secondo le famiglie coinvolte nell’indagine, già oggi il 20% dei giovani si rivolge all’IA per trovare risposte a domande che considera troppo complicate da porre a un adulto. Un comportamento che non nasce dal nulla e che ha radici precise nel modo in cui questi assistenti virtuali si presentano agli adolescenti.

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Perché i ragazzi preferiscono parlare con un chatbot

Franz Russo, esperto di social media e intelligenza artificiale, spiega che “per un ragazzo, rivolgersi a un chatbot può sembrare più semplice che parlare con un adulto, soprattutto quando si tratta di affrontare questioni personali o emotive”. E aggiunge un dettaglio che pesa parecchio: “L’IA è sempre disponibile, fornisce risposte apparentemente convincenti e può dare l’impressione di offrire uno spazio in cui esprimersi senza sentirsi giudicati. Ma proprio qui emerge una questione importante: la disponibilità a fornire una risposta non significa necessariamente comprendere ciò che una persona sta vivendo”.

Non stupisce allora che il 68% dei genitori sia convinto che la rete possa amplificare fragilità già presenti o addirittura farne nascere di nuove. Sul piano educativo, poi, il 45% ammette di sentire il bisogno di strumenti più efficaci per cogliere eventuali segnali di disagio nei figli. Una richiesta che dice molto sulla sensazione di inseguire un mondo che corre più veloce delle famiglie stesse.

Il controllo che si perde crescendo

C’è poi un aspetto legato all’età che i numeri mettono bene in evidenza. Più i ragazzi crescono e più la loro presenza digitale sfugge allo sguardo dei grandi. Il 59% dei genitori sa su quali piattaforme si muovono i figli tra i 12 e i 13 anni, ma la quota scende al 40% quando si parla di ragazzi tra i 16 e i 17 anni. In pratica, proprio nella fase in cui l’autonomia aumenta, mamme e papà faticano sempre di più a capire “dove” si trovino davvero i propri figli online.

Le preoccupazioni delle famiglie italiane si inseriscono in un dibattito internazionale ormai maturo sui rischi dei cosiddetti “chatbot compagni” per la salute mentale dei più giovani. Il confronto è particolarmente acceso negli Stati Uniti, dove le linee guida dell’American Psychological Association e dell’American Academy of Pediatrics mettono in guardia contro l’attaccamento emotivo agli algoritmi e contro la mancanza di protocolli di intervento adeguati. A settembre il report “AI Child Safety” della società indipendente Vals AI ha rilevato che il 27,5% delle interazioni tra ragazzi e principali chatbot conteneva risposte inadeguate su temi di sicurezza già nei primi scambi.

Ascolto e presenza al centro della relazione

Russo insiste su un punto che rischia di passare in secondo piano: “Anche quando il modo di comunicare può far pensare il contrario, bisogna ricordare che l’IA non prova emozioni”. Per l’esperto questi dati dovrebbero spingere i genitori a creare più occasioni di dialogo, vicinanza e ascolto autentico con i figli. “Rappresentano certamente un segnale d’allarme, ma anche un’opportunità per rafforzare una relazione che nessuna tecnologia dovrebbe sostituire”.

Una lettura che trova eco nelle parole di Massimo Recalcati, fondatore di Jonas Ets, secondo cui “i giovani non chiedono adulti perfetti né controlli sempre più sofisticati, ma di essere riconosciuti nella loro singolarità. Il compito educativo non è occupare la vita dei ragazzi, ma rendersi presenti con autorevolezza, offrendo ascolto, limiti e fiducia”.

Fonte: TecnoAndroid