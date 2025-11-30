IKEA: altoparlanti bluetooth pop, colori e design per la casa

A quanto pare, per Ikea il rapporto tra estetica domestica e tecnologia è più importante di quanto possa sembrare, ecco dunque che in perfetta coerenza con il marchio della designer e colorista svedese Tekla Evelina Severin, l’azienda ha avviato una nuova linea di prodotti il tutto con l’obiettivo di integrare gli oggetti di tecnologia con l’arredamento e il design degli ambienti invertendo la filosofia che normalmente porta gli utenti a nascondere tali oggetti piuttosto che metterli in evidenza, tutto questo è stato confermato anche da Sara Ottosson, Product Developer di IKEA Svezia, la quale ha sottolineato l’idea di trattare con la medesima cura riservata normalmente agli oggetti di arredamento, anche gli oggetti di tecnologia che devono poter integrare e mostrare caratteristiche proprie per trasmettere determinate sensazioni alla vista.
Nuovi prodotti di design tecnologici
Questa collaborazione porta alla nascita di due nuove linee di prodotti che incarnano perfettamente questa filosofia, formalmente disponibili da dicembre 2025:
- SOLSKYDD: si tratta di una famiglia di altoparlanti Bluetooth di forma rotondeggiante, questi ultimi sono disponibili in colorazione bianca, ma anche ovviamente nella texture Teklan caratterizzata da motivi vibranti e colorazioni in pieno stile retrò, Nello specifico, il più piccolo è portatile e di colore arancione in pieno stile retro, quello verde invece è di medie dimensioni e gode di un verde con strisce diagonali marroni e beige, mentre il terzo è nuovamente arancione dalle dimensioni decisamente più grandi ed è pensato per essere montato direttamente a parete, tutti e tre possono essere interconnessi tra loro e supportano Spotify tap.
- KULGLASS: Due diffusori luminosi che combinano illuminazione, audio e colore in un unico oggetto, si tratta nello specifico di lampada la cui colorazione oscilla tra l’arancione e il verde e il cui design riconduce alla lontana ai classici con i gelato alla spina, ovviamente è supportata un’ampia gamma cromatica e il tutto si ispira ad alcuni ricordi di infanzia della designer.