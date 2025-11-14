Ikea: ecco una nuova linea di prodotti dedicati alla Smart Home

A quanto pare, Ikea ha deciso di rivedere completamente i propri piani per quanto riguarda la smart home, sembra infatti che l’azienda abbia deciso di ripartire da zero e recentemente presentato una linea costituita da 21 nuovi prodotti pensati per l’appunto per le case intelligenti e caratterizzate da un denominatore comune, stiamo parlando del supporto alla piattaforma Matter che garantisce l’interoperabilità tra sistemi diversi all’interno per l’appunto di smart home caratterizzate da vari prodotti.
I prodotti lanciati da Ikea
Nello specifico Ikea ha lanciato una serie di prodotti puntando precisamente su tre macro categorie: illuminazione, sensori e dispositivi di controllo e gestione, vediamo di seguito di quali prodotti si tratta.
Iniziamo parlando delle lampadine che arrivano targate come smart Kajplats:
- 11 varianti: rispetto alla precedente generazione Tradfri, la nuova linea garantisce maggiori funzionalità ad esempio una più ampia gamma cromatica supportata.
Per quanto riguarda invece i sensori, qui Ikea si è letteralmente data da fare dal momento che sono arrivati numerosi prodotti, nello specifico:
- Myggspray: sensore di movimento, pensato appositamente sia per interni che per esterni
- Myggbett: sensore dedicato alla chiusura di porte e finestre
- Timmerflotte: termometro da ambiente in grado di rilevare temperatura e umidità
- Alpstuga: sensore in grado di analizzare la qualità dell’aria e nello specifico di monitorare CO2, particolato PM 2,5 e anche di misurare l’ora
- Klippbok: sensore che controlla le perdite d’acqua avvisando tramite suono locale o notifica sul proprio smartphone.
Per ultimi abbiamo invece una serie di sensori e dispositivi che ovviamente si integrano nei controlli delle case smart, nello specifico Ikea ha rilasciato:
- Bilresa a 2 pulsanti: questo pulsante consente di controllare i prodotti smart presenti all’interno della propria abitazione e di deciderne l’accensione lo spegnimento, l’intensità del colore e altre funzionalità, Ikea lo ha reso disponibile anche in kit da 2 in verde, rosso e beige
- Bilresa con rotellina a scorrimento: questo telecomando svolge le medesime funzionalità descritte sopra, ma con la precisione garantita da una rotella, anche in questo caso è disponibile in kit da 2 in verde, rosso e beige
- Grillplats: quest’ultima è invece una presa smart che una volta inserita nell’alimentazione di un dispositivo consente di controllarlo da remoto con il proprio smartphone o tramite sensore di movimento, monitorare anche il consumo energetico.