Ad
News

Ikea: ecco una nuova linea di prodotti dedicati alla Smart Home

Il colosso dedicato alla casa ha presentato di recente una nuova linea di prodotti pensati per le piattaforme smart home

scritto da Eduardo Bleve 2 Minuti lettura
Ikea

A quanto pare, Ikea ha deciso di rivedere completamente i propri piani per quanto riguarda la smart home, sembra infatti che l’azienda abbia deciso di ripartire da zero e recentemente presentato una linea costituita da 21 nuovi prodotti pensati per l’appunto per le case intelligenti e caratterizzate da un denominatore comune, stiamo parlando del supporto alla piattaforma Matter che garantisce l’interoperabilità tra sistemi diversi all’interno per l’appunto di smart home caratterizzate da vari prodotti.

 

I prodotti lanciati da Ikea

Nello specifico Ikea ha lanciato una serie di prodotti puntando precisamente su tre macro categorie: illuminazione, sensori e dispositivi di controllo e gestione, vediamo di seguito di quali prodotti si tratta.

Iniziamo parlando delle lampadine che arrivano targate come smart Kajplats:

  • 11 varianti: rispetto alla precedente generazione Tradfri, la nuova linea garantisce maggiori funzionalità ad esempio una più ampia gamma cromatica supportata.

Per quanto riguarda invece i sensori, qui Ikea si è letteralmente data da fare dal momento che sono arrivati numerosi prodotti, nello specifico:

  • Myggspray: sensore di movimento, pensato appositamente sia per interni che per esterni
  • Myggbett: sensore dedicato alla chiusura di porte e finestre
  • Timmerflotte: termometro da ambiente in grado di rilevare temperatura e umidità
  • Alpstuga: sensore in grado di analizzare la qualità dell’aria e nello specifico di monitorare CO2, particolato PM 2,5 e anche di misurare l’ora
  • Klippbok: sensore che controlla le perdite d’acqua avvisando tramite suono locale o notifica sul proprio smartphone.

Per ultimi abbiamo invece una serie di sensori e dispositivi che ovviamente si integrano nei controlli delle case smart, nello specifico Ikea ha rilasciato:

  • Bilresa a 2 pulsanti: questo pulsante consente di controllare i prodotti smart presenti all’interno della propria abitazione e di deciderne l’accensione lo spegnimento, l’intensità del colore e altre funzionalità, Ikea lo ha reso disponibile anche in kit da 2 in verde, rosso e beige
  • Bilresa con rotellina a scorrimento: questo telecomando svolge le medesime funzionalità descritte sopra, ma con la precisione garantita da una rotella, anche in questo caso è disponibile in kit da 2 in verde, rosso e beige
  • Grillplats: quest’ultima è invece una presa smart che una volta inserita nell’alimentazione di un dispositivo consente di controllarlo da remoto con il proprio smartphone o tramite sensore di movimento, monitorare anche il consumo energetico.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Eduardo Bleve

Studente di medicina e da sempre appassionato di tecnologia, musica e curiosità scientifiche.