Ikea: ecco una nuova linea di prodotti dedicati alla Smart Home

A quanto pare, Ikea ha deciso di rivedere completamente i propri piani per quanto riguarda la smart home, sembra infatti che l’azienda abbia deciso di ripartire da zero e recentemente presentato una linea costituita da 21 nuovi prodotti pensati per l’appunto per le case intelligenti e caratterizzate da un denominatore comune, stiamo parlando del supporto alla piattaforma Matter che garantisce l’interoperabilità tra sistemi diversi all’interno per l’appunto di smart home caratterizzate da vari prodotti.

I prodotti lanciati da Ikea

Nello specifico Ikea ha lanciato una serie di prodotti puntando precisamente su tre macro categorie: illuminazione, sensori e dispositivi di controllo e gestione, vediamo di seguito di quali prodotti si tratta.

Iniziamo parlando delle lampadine che arrivano targate come smart Kajplats:

11 varianti: rispetto alla precedente generazione Tradfri, la nuova linea garantisce maggiori funzionalità ad esempio una più ampia gamma cromatica supportata.

Per quanto riguarda invece i sensori, qui Ikea si è letteralmente data da fare dal momento che sono arrivati numerosi prodotti, nello specifico:

Myggspray : sensore di movimento, pensato appositamente sia per interni che per esterni

: sensore di movimento, pensato appositamente sia per interni che per esterni Myggbett : sensore dedicato alla chiusura di porte e finestre

: sensore dedicato alla chiusura di porte e finestre Timmerflotte : termometro da ambiente in grado di rilevare temperatura e umidità

: termometro da ambiente in grado di rilevare temperatura e umidità Alpstuga : sensore in grado di analizzare la qualità dell’aria e nello specifico di monitorare CO2, particolato PM 2,5 e anche di misurare l’ora

: sensore in grado di analizzare la qualità dell’aria e nello specifico di monitorare CO2, particolato PM 2,5 e anche di misurare l’ora Klippbok: sensore che controlla le perdite d’acqua avvisando tramite suono locale o notifica sul proprio smartphone.

Per ultimi abbiamo invece una serie di sensori e dispositivi che ovviamente si integrano nei controlli delle case smart, nello specifico Ikea ha rilasciato: