Dan Houser, il papà di GTA prepara due giochi con Absurd Ventures

Dan Houser, cofondatore di Rockstar Games e tra i creatori della serie GTA, sta per presentare due nuovi videogiochi sviluppati dal suo nuovo studio, Absurd Ventures. Per chi segue da tempo il percorso di uno dei nomi più importanti del settore, la notizia ha un peso tutt’altro che secondario. Parliamo infatti di una figura che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di GTA e del team che l’ha realizzato, e che ora, dopo anni passati lontano dai riflettori, sembra pronta a mostrare i frutti del lavoro svolto con la sua nuova realtà.

La società è nata nel 2021, poco dopo l’addio di Houser a Rockstar Games. Un’uscita di scena che sarebbe stata legata anche ad alcuni disaccordi con il fratello Sam Houser, l’altro fondatore della casa di sviluppo responsabile di GTA. Da quel momento sulle attività della compagnia sono circolate pochissime informazioni, tanto che i progetti in corso sono rimasti praticamente avvolti nel mistero fino a oggi. Adesso però il quadro inizia lentamente a farsi un po’ più chiaro.

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Absurd Ventures e l’idea di un impero multimediale

Fin dalla sua fondazione l’obiettivo di Absurd Ventures è stato piuttosto ambizioso. L’intenzione iniziale era quella di creare titoli capaci di espandersi in produzioni transmediali, quindi con un respiro ben più ampio rispetto al solo ambito videoludico. Non semplici giochi da vivere con un controller in mano, insomma, ma storie e universi pensati per arrivare anche su altri formati. Qualcosa di più concreto su questo fronte dovrebbe emergere a breve.

In una recente intervista Dan Houser ha condiviso alcuni dettagli sui primi due progetti che stanno prendendo forma all’interno dello studio. Nel corso della chiacchierata l’ex Rockstar ha spiegato come le ambizioni della compagnia siano quelle di diventare una sorta di “impero multimediale”, una definizione che chiarisce bene la direzione intrapresa dalla nuova squadra. I due giochi in lavorazione rappresentano quindi il primo vero passo di questo percorso.

Una commedia open world e una distopia fantascientifica

I due titoli sembrano piuttosto diversi tra loro, e non di poco. Il primo viene descritto come una commedia open world e dovrebbe essere presentato in maniera più approfondita nei prossimi mesi. Da quel poco che si sa, dovrebbe trattarsi di un gioco fortemente incentrato sulla narrazione e sui personaggi, con una certa tendenza all’umorismo o comunque con un racconto dai toni leggeri e divertenti. Un’impostazione che punta quindi molto sulla scrittura e sulla caratterizzazione dei protagonisti.

Il secondo progetto prende invece una strada completamente differente e guarda alla fantascienza, con un’ambientazione dai tratti distopici. Al centro della vicenda ci sarebbe lo sviluppo di un videogioco che, a quanto pare, “è andato molto male”, una produzione legata anche a un’intelligenza artificiale diventata senziente e ormai fuori controllo. Un’idea che mescola il mondo della creazione videoludica con temi tipici del genere fantascientifico.

Per il momento le informazioni disponibili sui due giochi si fermano qui e mancano ancora dettagli su piattaforme, uscite e altri aspetti tecnici. Arriva però una conferma tutt’altro che scontata, ovvero che Absurd Ventures esiste ancora e sta effettivamente sviluppando qualcosa di concreto sul fronte dei videogiochi.

Fonte: TecnoAndroid