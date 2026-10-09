Droni della Polizia in Polonia: multe a chi segnala i controlli

In Polonia i droni della Polizia sono stati usati per scovare e multare gli automobilisti che segnalano i posti di blocco lampeggiando con i fari a chi arriva dalla direzione opposta. Le forze dell’ordine impiegano da tempo questi velivoli come strumento di sorveglianza stradale contro le infrazioni al codice della strada, ma l’ultima operazione polacca ha messo in luce quanto sia diffusa una pratica che molti considerano quasi un gesto di cortesia tra conducenti. Coordinata da agenti a terra, l’iniziativa si è chiusa con numerose sanzioni, gran parte delle quali legate proprio a questa abitudine.

Il drone in volo e il controllo a terra

L’operazione si è svolta nei comuni di Myślenice e Tokarnia, nel voivodato della Piccola Polonia. Gli agenti hanno fatto alzare in volo un drone da ricognizione per osservare dall’alto il comportamento degli automobilisti, mentre sulla strada era allestito un classico posto di blocco. Su 71 veicoli controllati sono emerse 76 infrazioni complessive. Il dato che colpisce di più riguarda però l’uso improprio dei fari abbaglianti, perché ben 47 conducenti sono stati sanzionati per aver avvisato chi viaggiava nel senso opposto della presenza della pattuglia. A ciascuno di loro è toccata una multa da 200 zloty, circa 45 euro al cambio attuale, insieme alla perdita di 4 punti sulla patente.

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Le autorità polacche hanno approfittato dell’occasione per ricordare i rischi di questo comportamento. Avvisare in anticipo dell’imminente controllo può infatti aiutare soggetti pericolosi, come chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe oppure persone ricercate per reati gravissimi. Anche in Italia lampeggiare per segnalare le forze dell’ordine è vietato e, oltre a violare il Codice della Strada, può sfociare in un illecito penale. L’articolo 153 consente l’uso intermittente degli abbaglianti solo per dare avvertimenti utili a evitare incidenti o per indicare l’intenzione di sorpassare. Farlo per segnalare un controllo è considerato uso improprio, punito con una sanzione da 42 a 173 euro e in alcuni casi con la decurtazione di un punto. Se poi il gesto compromette l’operazione, magari permettendo la fuga di qualcuno, scatta il rischio di un’accusa di interruzione di pubblico servizio, reato che l’articolo 340 del Codice Penale punisce con la reclusione fino a un anno.

Perché i droni funzionano così bene sulle strade

L’efficacia dei velivoli senza pilota sta tutta nelle loro caratteristiche. Sono molto discreti e difficili da notare per chi percorre le grandi arterie stradali. Grazie alle telecamere ad alta risoluzione registrano immagini nitide in cui si distinguono chiaramente sia le violazioni sia le targhe dei mezzi. Il video arriva in tempo reale alla pattuglia, che può piazzarsi nei punti strategici della carreggiata, fermare i veicoli segnalati e contestare subito l’infrazione. In Polonia, tra l’altro, gli apparecchi non servono soltanto al traffico. Da tempo la Polizia li usa anche per ispezionare i comignoli delle abitazioni e verificare se le emissioni nocive superano i limiti consentiti.

Dall’Italia agli Stati Uniti, una tecnologia sempre più diffusa

I droni sono ormai preziosi alleati della sicurezza pubblica in molti Paesi, a partire proprio dall’Italia. Qui le forze dell’ordine li impiegano per sorvegliare aree sensibili, contrastare la criminalità, controllare la circolazione e monitorare le autostrade, anche attraverso progetti dedicati. Alcuni comandi di Polizia locale, come quelli di Treviso, Genova e Pisa, hanno ottenuto il riconoscimento dei propri mezzi come aeromobili di Stato, il che li rende utilizzabili per rilievi urgenti come la ricostruzione degli incidenti stradali. È inoltre in corso una sperimentazione per impiegarli nelle operazioni di soccorso stradale.

Negli Stati Uniti l’autorità federale per l’aviazione ha autorizzato la sorveglianza stradale con i droni già nel 2016. Nel Regno Unito la Polizia li usa regolarmente per individuare le violazioni del traffico, mentre in Australia servono soprattutto a scovare e contrastare le corse clandestine. C’è poi chi si è spinto oltre, come la Polizia di Dubai con l’integrazione di flotte automatizzate, oppure le squadre speciali che li adottano per operazioni ad alto rischio.

Fonte: TecnoAndroid