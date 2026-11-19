Su Amazon il prezzo di HUAWEI WATCH GT 7 Pro nella versione da 46 mm è appena sceso a 337€, toccando un minimo storico mai visto prima sulla piattaforma. Il ribasso è arrivato ieri, poche ore prima dell’apertura ufficiale del Black Friday, prevista per stanotte, e anticipa di fatto la stagione degli sconti su uno smartwatch che punta su materiali di pregio e su un’autonomia che può arrivare fino a 21 giorni.

Il dispositivo della casa cinese non va considerato un semplice ritocco della gamma precedente. Si tratta del modello di punta della serie, pensato per chi pratica sport all’aperto con una certa costanza e cerca un orologio capace di reggere ritmi impegnativi senza dover passare ogni sera dal caricatore.

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HUAWEI WATCH GT 7 Pro tra titanio, zaffiro e batteria da record

Il primo elemento che salta all’occhio è la costruzione. La cassa è realizzata in lega di titanio di grado aerospaziale e si abbina a una lunetta in ceramica nanotech antigraffio. A protezione dello schermo c’è un vetro zaffiro sintetico che lo mette al riparo da urti e graffi, rendendo HUAWEI WATCH GT 7 Pro uno degli smartwatch più resistenti attualmente in commercio.

Lo schermo è un pannello AMOLED circolare da 1,47 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e una luminosità di picco che raggiunge i 3.000 nit. Un valore del genere assicura una lettura perfetta anche sotto il sole più forte, dettaglio tutt’altro che secondario per chi scia o pedala in quota.

La specifica che però fa davvero la differenza è la batteria al silicio ad alta densità da 867 mAh. L’autonomia arriva a 21 giorni con un utilizzo leggero, scende a circa 12 con un uso tipico e si attesta sui 7 giorni tenendo attivo il display always on. Quando arriva il momento di ricaricare bastano appena 60 minuti grazie alla ricarica wireless da 20 W.

Anche sul versante della salute l’orologio offre qualcosa in più rispetto al modello base. Integra infatti l’ECG, l’analisi della rigidità arteriosa e il monitoraggio di HRV, stress e temperatura cutanea, tutte funzioni che sulla versione standard non sono presenti.

Per l’orientamento c’è un GPS doppia banda compatibile con GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC, affiancato dal sistema HUAWEI Sunflower Positioning che aiuta a non perdere il segnale nemmeno nei boschi più fitti. Le modalità sportive sono oltre 110 e comprendono funzioni dedicate a sci, ciclismo e golf. Completa il pacchetto la certificazione di impermeabilità fino a 40 metri con protezione IP69 e 5 ATM, pensata per un pubblico che non vuole scendere a compromessi.

Il prezzo più basso di sempre alla vigilia del Black Friday

Il listino ufficiale di HUAWEI WATCH GT 7 Pro da 46 mm è fissato a 429€. In queste ore su Amazon il prezzo è calato a 337€, con uno sconto del 21% che si traduce in un risparmio concreto di oltre 90€. Nessuna offerta precedente era mai scesa così in basso per questo modello, e il taglio è arrivato proprio a ridosso della partenza ufficiale del Black Friday ,iniziato oggi.

La promozione riguarda la colorazione Nero, venduta direttamente da Amazon con spedizione rapida. Per chi punta ad assicurarsi lo smartwatch a questa cifra il consiglio implicito è di non aspettare troppo, visto che l’offerta resta valida soltanto fino all’esaurimento delle scorte disponibili.

Fonte: TecnoAndroid