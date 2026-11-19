Un pesce giallo dal colore così acceso da sembrare uscito da un videogioco è stato catturato a New York, e dietro quella tinta fuori dal comune c’è una rara mutazione genetica. L’esemplare viene descritto come un caso “uno su un milione”, un’espressione che rende bene l’idea di quanto sia insolito imbattersi in un animale del genere. Il fenomeno responsabile ha un nome preciso, xantocromismo, e il risultato finale ricorda in modo sorprendente Pac Man, il celebre personaggio giallo che generazioni di giocatori conoscono a memoria.

Di solito un pesce passa inosservato proprio grazie ai suoi colori, pensati dalla natura per mimetizzarsi con l’ambiente. Questo invece fa esattamente il contrario. La sua livrea gialla brillante lo rende visibile a distanza e trasforma una cattura qualunque in qualcosa che vale la pena raccontare. Non si tratta di una specie esotica o di un animale arrivato da chissà dove, ma di un individuo che ha semplicemente ereditato un’anomalia capace di cambiarne completamente l’aspetto.

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Che cosa significa xantocromismo

Il termine xantocromismo indica una condizione legata alla pigmentazione che porta il corpo di un animale a virare verso il giallo. Il nome stesso lo suggerisce, visto che richiama proprio quel colore. Nel caso dell’esemplare pescato a New York l’effetto è tutt’altro che discreto. La tonalità è intensa, uniforme, quasi artificiale, tanto che a un primo sguardo potrebbe sembrare un oggetto di plastica più che un essere vivente.

È proprio questa caratteristica a rendere la scoperta così particolare. Una mutazione genetica di questo tipo non è qualcosa che capita spesso, e quando si manifesta in modo tanto evidente attira inevitabilmente l’attenzione. L’etichetta “uno su un milione” non è casuale e sottolinea quanto sia raro trovarsi davanti a un pesce con una colorazione simile. Per chi lo ha tirato fuori dall’acqua dev’essere stato un momento difficile da dimenticare, uno di quegli incontri che capitano forse una sola volta.

Va detto che in natura il colore non è mai un dettaglio puramente estetico. Per un pesce l’aspetto esteriore conta, eccome. Una tinta tanto vistosa cambia il modo in cui l’animale si presenta all’ambiente circostante e lo rende diverso da tutti gli altri esemplari della sua stessa specie. Ed è proprio questa differenza così marcata a farne un caso degno di nota.

Perché ricorda Pac Man

Il paragone con Pac Man nasce in modo spontaneo. Il giallo pieno e brillante del pesce richiama subito alla mente il protagonista di uno dei videogiochi più famosi di sempre, quel cerchio affamato che attraversa labirinti inseguito dai fantasmi. Un accostamento curioso, certo, ma anche efficace per descrivere a chi non lo ha visto quanto sia insolito l’aspetto di questo animale.

La somiglianza con il personaggio dei videogiochi ha contribuito a rendere la notizia ancora più accattivante. Un pesce giallo con una rara anomalia genetica sarebbe già di per sé una storia interessante, ma l’idea che assomigli a un’icona della cultura pop la rende immediatamente riconoscibile anche per chi di biologia marina sa poco o nulla. Basta immaginare quella tonalità così viva per capire di cosa si sta parlando.

Resta il fatto che dietro l’immagine simpatica c’è un fenomeno biologico vero e proprio. Lo xantocromismo è la ragione per cui questo esemplare catturato a New York si distingue in modo tanto netto dai suoi simili, ed è anche il motivo per cui viene considerato una rarità da uno su un milione.

Fonte: TecnoAndroid