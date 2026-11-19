Per la prima volta in undici anni PlayStation resta fuori dalla corsa al titolo di Game of the Year. Le nomination dei The Game Awards 2026, l’evento condotto da Geoff Keighley, non includono infatti nessuna produzione legata a Sony nella categoria più prestigiosa, e così si interrompe una serie positiva che andava avanti senza pause dal 2015. Un dato che pesa, soprattutto guardando quanto la casa giapponese abbia raccolto in questo decennio abbondante di cerimonie.

Undici anni di candidature tra conferme e vittorie

Tutto era cominciato con lo straordinario Bloodborne di FromSoftware, chiamato nel 2015 a rappresentare il marchio ai TGA. L’anno dopo è toccato a Uncharted 4: Fine di un Ladro, ultimo capitolo della celebre serie action adventure firmata Naughty Dog, mentre nel 2017 a contendersi il riconoscimento di Gioco dell’Anno c’era Horizon Zero Dawn. Il 2018 è stato poi un’annata davvero speciale per la piattaforma, con il primo trionfo grazie a God of War e la presenza in finale anche di Marvel’s Spider Man.

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Nel 2019 il compito è passato a Death Stranding, il second party diretto da Hideo Kojima. Nel 2020 è arrivato invece un altro successo pieno, con The Last of Us Parte 2 incoronato miglior gioco dell’anno e Ghost of Tsushima tra i finalisti. Scorrendo l’elenco delle candidature colpisce non soltanto la qualità dei titoli ma anche la loro quantità. Dopo la nomination di Ratchet & Clank: Rift Apart nel 2021, l’edizione successiva ha visto addirittura due esclusive PlayStation in gara, ovvero God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West.

Il riconoscimento più recente non è arrivato nel 2023 con Marvel’s Spider Man 2, che pure era tra i candidati, ma nel 2024 con il divertente e sorprendente Astro Bot. Una vittoria importante per l’azienda e ancora di più per un modo di intendere i videogiochi che deve molto alla tradizione Nintendo. L’ultima presenza della console nella categoria regina risale invece allo scorso anno con Death Stranding 2: On the Beach.

Il caso Wolverine e i dubbi sulla strategia dei PlayStation Studios

Quest’anno la carta più attesa era Marvel’s Wolverine, il nuovo progetto su licenza sviluppato da Insomniac Games. I giudizi della critica si sono rivelati positivi ma non eccezionali e con ogni evidenza non sono bastati a portare il gioco accanto ai rivali di questa tornata. Nella lista dei pretendenti al premio più ambito figurano infatti 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto VI, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con GTA 6 indicato in pole position insieme proprio a Control Resonant e Resident Evil Requiem.

L’assenza apre inevitabilmente una domanda sul periodo che sta attraversando il colosso nipponico. Potrebbe trattarsi di un semplice incidente di percorso, oppure del risultato di una strategia che con la cancellazione di Fairgames ha confermato i danni di un approccio capace di sottrarre tempo, talento e risorse ai PlayStation Studios. Intanto l’edizione 2026 della manifestazione si presenta senza un esponente della casa giapponese a contendersi il titolo di gioco dell’anno, cosa che non accadeva dal 2014.

Fonte: TecnoAndroid