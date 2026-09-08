Huawei Mate XT 2 Ultimate Design è ufficiale: ecco il trifold da 10,2 pollici

Nel giorno in cui Apple si prepara a mostrare il suo primo pieghevole, Huawei Mate XT 2 Ultimate Design arriva come una risposta piuttosto rumorosa: un dispositivo a doppia piega con uno schermo che, aperto del tutto, raggiunge 10,2 pollici. Ora è tutto ufficiale. Tempismo non casuale, visto che il 9 settembre è la data attesa per l’annuncio di iPhone Ultra, il pieghevole di Cupertino che accompagnerà iPhone 18 Pro e il nuovo Apple Watch. Solo che il terminale cinese, almeno sulla carta, gioca un campionato tutto suo.

Il nome lunghissimo nasconde un dettaglio curioso: si tratta in realtà del terzo capitolo della famiglia Mate XT, dopo il modello che nel 2024 aveva aperto la strada al formato a tre sezioni e dopo la versione “s” dell’anno scorso, molto più simile a un aggiornamento minimo. Qui invece i cambiamenti sono profondi, sia dentro sia fuori.

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Uno spessore che sembra un errore di stampa

Il pannello principale è un OLED da 10,2 pollici con risoluzione 3184 x 2232 pixel e refresh rate a 90Hz, mentre quello secondario misura 6,5 pollici, arriva a 2442 x 1140 pixel e sale a 120Hz, con un picco di luminosità dichiarato fino a 6500 nit. C’è anche l’opzione con Privacy Display, pensata per limitare gli sguardi indiscreti. Sotto la scocca lavora il processore Kirin 9050 Pro con HarmonyOS 7.0, 16GB di RAM e tagli di memoria da 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.

Il comparto fotografico è ambizioso: sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica e apertura variabile da f/1.49 a f/4.0, ultragrandangolare da 40MP con f/2.2, periscopio teleobiettivo da 50MP con f/2.2, più due camere da 8MP, una frontale e una sulla cover. La batteria è da 5.600mAh con ricarica cablata a 66W e wireless a 50W, certificazioni IP58 e IP59, Bluetooth 6.0 e porta USB Type C 3.1.

Il numero che colpisce davvero, però, riguarda le dimensioni. Aperto, il trifold di Huawei misura 219,2 x 157,2 mm con uno spessore compreso tra 3,5 e 4 mm. Chiuso diventa 77 x 157,2 x 12,3 mm, per un peso di 299 grammi. Colori disponibili: viola, nero e bianco.

La strada indicata da Samsung, percorsa meglio

Huawei è stata la prima azienda al mondo a presentare un telefono a doppia piega, ma il nuovo Mate XT 2 somiglia più al Galaxy Z TriFold di Samsung che ai suoi stessi predecessori. Il motivo sta nella struttura: due display distinti invece di un singolo pannello che si piegava verso l’esterno e si adattava a formati da 10,2, 7,9 e 6,4 pollici. Adesso lo schermo grande si chiude verso l’interno, protetto da urti e graffi, e all’esterno resta quello da 6,5 pollici.

Il confronto con il rivale coreano è netto: il modello Huawei è più sottile in ogni configurazione, pesa qualcosa in meno e ha lo schermo principale leggermente più generoso. Il Galaxy Z TriFold rimane indietro anche su ricarica, con 45W via cavo e 15W wireless, su fotocamere secondarie e sulla protezione IP48. L’apertura variabile su una delle lenti, poi, è una caratteristica che si attende su iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, ma non su iPhone Ultra.

Prezzi da collezione e disponibilità limitata

Il listino cinese parte da 19.999 yuan, circa 2.750 euro, per la versione da 256GB. Si sale a 21.999 yuan, intorno ai 3.020 euro, con 512GB, poi 23.999 yuan, circa 3.300 euro, con 1TB. La configurazione da 1TB con Privacy Display costa 24.999 yuan, quasi 3.430 euro, mentre il modello top da 2TB arriva a 29.999 yuan, ovvero attorno ai 4.120 euro. Cifre non lontane da quelle chieste da Samsung per il primo Galaxy Z TriFold negli Stati Uniti, sempre in quantità limitate.