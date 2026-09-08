Aereo cargo Amazon fuori pista a Miami: fiamme e feriti

Un aereo cargo Amazon è finito fuori pista durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Miami, prendendo fuoco e lasciando sul terreno diversi feriti. Si tratta di un Boeing 767 in versione merci, impiegato per i voli della rete logistica del gigante dell’e-commerce, che dopo il contatto con l’asfalto non è riuscito a fermarsi entro i limiti della pista. L’incidente a Miami è avvenuto domenica 6 settembre intorno alle 14 ora locale e ha coinvolto anche alcuni veicoli, richiedendo un intervento dei soccorsi di proporzioni tutt’altro che ordinarie. Le ore successive non hanno chiarito molto. Nonostante il tempo trascorso, non ci sono ancora informazioni precise sulle condizioni delle persone rimaste ferite, né una stima complessiva dei danni. Le operazioni sul posto, secondo quanto emerso, dovrebbero essere ancora in corso.

Il volo partito da Porto Rico e la corsa oltre la pista

Il velivolo operava come volo 21 Air 7598 ed era decollato dall’aeroporto internazionale Luis Muñoz Marín di San Juan, a Porto Rico. Secondo le informazioni diffuse dalla Federal Aviation Administration, il Boeing 767 ha superato la pista dopo essere atterrato a Miami, ed è proprio quel mancato arresto ad aver innescato tutto il resto. Le immagini riprese sul posto mostravano l’aereo immobile oltre una strada che passa nei pressi dello scalo, una posizione che dà l’idea di quanto la corsa sia proseguita ben oltre il previsto. Sulle cause è troppo presto per dire qualcosa di solido. Le autorità dovranno ricostruire la dinamica passo dopo passo e capire cosa abbia impedito al cargo di fermarsi nello spazio disponibile. Un lavoro che, in casi come questo, richiede tempo e verifiche tecniche, dalle condizioni del velivolo a quelle della pista, senza contare le procedure seguite in fase di atterraggio.

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Voli bloccati e oltre 60 unità di soccorso in campo

Le conseguenze sull’operatività dell’aeroporto sono state immediate. I voli sono stati temporaneamente bloccati, una decisione quasi inevitabile con un incendio in corso a poca distanza dalle aree di manovra. Sul posto sono intervenute oltre 60 unità tra vigili del fuoco e soccorritori della contea di Miami Dade, un dispiegamento che racconta bene la gravità della situazione trovata all’arrivo. Secondo quanto descritto, il cargo Amazon era in fiamme e dalla zona si alzava una densa colonna di fumo, visibile a distanza. Il coinvolgimento di alcuni veicoli ha complicato ulteriormente il quadro, aggiungendo un fronte in più da gestire per le squadre impegnate a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Cosa resta aperto sul fronte delle verifiche

Il numero esatto dei feriti e la loro condizione non sono stati comunicati, così come non è stato quantificato l’impatto materiale dell’incidente. Sono elementi che di norma arrivano nelle fasi successive, quando le operazioni di emergenza si chiudono e subentrano le valutazioni tecniche. Nel frattempo, l’attenzione si concentra sul lavoro degli investigatori, chiamati a stabilire perché un atterraggio di routine si sia trasformato in un’uscita di pista con incendio.

La rete di trasporto aerea di Amazon si appoggia a operatori terzi per una parte importante dei collegamenti merci, e in questo caso il volo era gestito da 21 Air, compagnia specializzata nel trasporto cargo. Il collegamento tra San Juan e Miami rientra tra le rotte che muovono merci verso il continente, uno dei tanti tasselli di un sistema logistico costruito sulla puntualità dei transiti.