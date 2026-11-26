Honor Magic9 Lite+ si può già acquistare in Italia, anche se Honor non lo ha mai presentato in via ufficiale. Lo smartphone è comparso sugli scaffali di MediaWorld con un prezzo di 699,90 euro e una confezione che include una cover trasparente e un caricatore da 45W. Il dettaglio più curioso riguarda le comunicazioni del marchio. L’unica traccia ufficiale sul sito di Honor è infatti il piano di aggiornamento a MagicOS 11, previsto tra dicembre 2026 e gennaio 2027. Il telefono quindi esiste e si compra, ma per il produttore è come se non fosse ancora arrivato.

Una batteria da record per la fascia media

Il punto di forza di Magic9 Lite+ è senza dubbio l’autonomia. Il dispositivo è pensato per chi vuole arrivare a fine giornata, e anche oltre, senza cercare una presa di corrente. Monta una batteria da 9.530 mAh, quasi 2.000 mAh in più rispetto a Magic8 Lite del 2025, che si fermava a 7.500 mAh. I dati EPREL rendono bene l’idea del salto. Si parla di 97 ore di autonomia dichiarata contro le 69 del modello precedente, quindi circa il 40% in più a fronte di un aumento di capacità del solo 27%. Un risultato che dice molto anche sull’efficienza complessiva del sistema.

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Cresce pure la velocità di ricarica, che passa da 66W a 80W. Honor garantisce inoltre una buona tenuta nel tempo dell’accumulatore, con almeno 1.200 cicli prima di un degrado significativo.

Processore nuovo e scheda tecnica da medio gamma ambizioso

Dentro la scocca lavora lo Snapdragon 6 Gen 5, che prende il posto del Gen 4 montato sul predecessore. Secondo i numeri ufficiali di Qualcomm, la GPU Adreno 812 offre il 21% di prestazioni in più e il chip nel suo insieme risulta più efficiente dell’8%. Non si tratta di una rivoluzione ma di un passo avanti concreto, che probabilmente contribuisce anche a quelle ore di utilizzo in più.

Il resto delle specifiche è in linea con quello che ci si aspetta da un medio gamma con qualche ambizione. Il display è un OLED da 6,8 pollici con fotocamera frontale da 16 megapixel inserita in un foro. Sul retro spicca il sensore principale da 108 megapixel con stabilizzazione ottica OIS. Confermata anche la certificazione IP68 e IP69K, la stessa vista sul modello precedente, che protegge il telefono sia dall’immersione sia dai getti d’acqua calda ad alta pressione.

I compromessi rispetto a Magic8 Lite

Qualche rinuncia però c’è, ed è giusto metterla sul tavolo. Lo spessore sale da 7,8 a 8,1 mm e il peso passa da 189 a 203 grammi. Sono valori comprensibili considerando le dimensioni della batteria, ma chi è abituato a uno smartphone leggero se ne accorgerà. Più pesante ancora, almeno sul piano fotografico, è l’apparente assenza dell’ultragrandangolare, mentre Magic8 Lite ne integrava uno da 5 megapixel.

Il quadro comunque non è ancora del tutto definito. Honor non ha confermato in modo ufficiale né le caratteristiche tecniche né il prezzo né la disponibilità di Honor Magic9 Lite+, e le informazioni oggi disponibili arrivano dalla scheda prodotto pubblicata da MediaWorld. Un annuncio ufficiale potrebbe portare con sé la lista completa delle specifiche, motivo per cui attendere la presentazione appare la scelta più prudente.

Fonte: TecnoAndroid